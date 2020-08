"Koronawirus nadal jest z nami, mutuje się, atakuje" - 15-08-2020 - Zaklinanie rzeczywistości nic nie da. Musimy wypracować nową normalność z COVID-19 - mówi Bożena Janicka z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Lekarze rodzinni przypominają, że pandemia nie wygasła i przestrzegają przed zbytnim rozluźnieniem. czytaj dalej

W tym miesiącu odsetek młodych ludzi zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 wzrósł na całym świecie. To niebezpieczna sytuacja ze względu na osoby starsze, chore, zamieszkujące gęsto zaludnione obszary o słabej opiece zdrowotnej - podała we wtorek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

- Epidemia się zmienia - powiedział na konferencji prasowej Takeshi Kasai, dyrektor regionalny WHO w Zachodnim Pacyfiku. - Ludzie po dwudziestce, trzydziestce i czterdziestce coraz częściej napędzają rozprzestrzenianie się epidemii. Wielu z nich nie wie, że są zainfekowani - mówił. Dodał, że to zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa na osoby bardziej narażone.

Nowa faza epidemii

Jak podaje portal worldometers.info do tej pory na całym świecie odnotowano ponad 22 miliona osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Na COVID-19, chorobę wywołaną wirusem, zmarło ponad 777 tysięcy osób.

W krajach, w których wydawało się, że wirus jest pod kontrolą, w tym w Wietnamie, odnotowano gwałtowny wzrost zakażeń. - To, co obserwujemy, to nie jest po prostu odrodzenie. Uważamy, że jest to sygnał, iż weszliśmy w nową fazę pandemii w regionie Azji i Pacyfiku - powiedział Kasai. Dodał, że kraje są w stanie lepiej ograniczyć zakłócenia w życiu i gospodarce poprzez połączenie wczesnego wykrywania i reagowania w celu opanowania epidemii.





Praca nad szczepionką

Podczas gdy zaobserwowano mutacje koronawirusa, WHO nadal uważała, że wirus jest "stosunkowo stabilny" - mówił Kasai. WHO przypomniała również lekarzom, aby przy tworzeniu szczepionki podjęli wszelkie niezbędne kroki w zakresie badań i rozwoju.

Specjalistka ds. technicznych i doradczyni ds. polityki leków - Socorro Escalante powiedziała, że WHO koordynuje współpracę z Rosją nad opracowaniem szczepionki. - Mamy nadzieję uzyskać odpowiedź w zakresie dowodów skuteczności tej nowej szczepionki - powiedziała Escalante.

