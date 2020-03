Pogoda a koronawirus. Ciepło może spowolnić SARS-CoV-2, ale go nie powstrzyma - 23-03-2020 Zdaniem ekspertów, pogoda może być pomocna w ograniczeniu pandemii COVID-19, jeśli nadal będą stosowane agresywne środki kontroli rozprzestrzeniania się infekcji. To nie oznacza jednak, że wirus później nie powróci - ostrzegają cytowani przez dziennik "New York Times" badacze. czytaj dalej

1. Piłka nożna a koronawirus

Do udziału w poniedziałkowej konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaproszono szefa FIFA Gianniego Infantino. Obie organizacje chcą promować zdrowie i docierać wspólnie do większych grup.

- Mniej niż pół roku temu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i FIFA podpisały umowę o wspólnej pracy w celu promocji zdrowia poprzez piłkę nożną. Nie wiedzieliśmy wtedy o tym, co wiemy teraz - że pojawi się nowy wirus, który zatrzyma wiele społeczności - w tym tę piękną grę - rozpoczął poniedziałkową konferencję dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Wspomniał, że mimo zawieszenia wielu rozgrywek, współpraca między obiema organizacjami stała się jeszcze ważniejsza w tych trudnych czasach. Jak zaznaczył, poprzez piłkę nożną można niekiedy dotrzeć tam, gdzie pracownicy służb medycznych mają trudności - do młodych.

- Dzisiaj mam wielką przyjemność powitać mojego brata Gianni Infantino, szefa FIFA, by porozmawiać o naszej wspólnej kampanii "Pass the message to kick out #coronavirus" (po polsku "Przekaż wiadomość wykopując koronawirusa") - dodał Ghebreyesus.

”⚽ can reach millions of people, especially younger people, that public health officials cannot. Today it’s my great pleasure to welcome my brother Gianni Infantino, President of @FIFAcom, to talk about our joint campaign to “Pass the message to kick out #coronavirus”-@DrTedros pic.twitter.com/ojGBcq9U4k — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 23, 2020

2. Wsparcie finansowe

- Do tej pory nasz fundusz zebrał ponad 70 milionów dolarów od ponad 187 tysięcy osób i organizacji, aby pomóc pracownikom służby zdrowia w ich pracy ratującej życie, leczeniu pacjentów i zaawansowanych badaniach nad leczeniem i szczepionkami - powiedział dyrektor WHO.

Dodał także, że w ubiegły piątek uruchomiona została specjalna aplikacja Health Alert z "wiarygodnymi informacjami na temat zdrowia". Do poniedziałku przyciągnęła 10 milionów użytkowników. W tym tygodniu mają powstać wersje w innych językach.

”To date, the #COVID19 fund has raised more than USD 70M from more than 187,000 individuals & organizations, to help #healthworkers on the front lines to do their life-saving work, treat patients & advance research for treatments & vaccines”-@DrTedros https://t.co/xgPkPdvn0r — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 23, 2020

3. "Nie jesteśmy więźniami statystyk"

Na całym świecie liczba zakażonych koronawirusem osób sięgnęła ponad 300 tysięcy.

- Pandemia przyspiesza. Od pierwszego przypadku zakażenia do pierwszych 100 tysięcy minęło 67 dni. By osiągnąć kolejne 100 tysięcy potrzeba było 11 dni. By osiągnąć wynik 300 tysięcy zakażonych starczyły następne cztery dni. Ale nie jesteśmy więźniami statystyk. Możemy zmienić trajektorię pandemii. Liczby mają znaczenie, ponieważ nie są to wyłącznie liczby. To ludzie, których życie i rodziny zostały wywrócone do góry nogami - stwierdził Ghebreyesus.

Odnosząc się do wspomnianej wcześniej piłki nożnej zaznaczył, że gry nie wygrywa się jedynie przez obronę, ale również atak. W tym celu konieczne jest pozostanie w domu i użycie innych środków, by spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.

- Ale to tylko środki obronne. Aby wygrać musimy zaatakować koronawirusa aktywną i ukierunkowaną taktyką - testując każdy podejrzany przypadek zakażenia, izolując i opiekując się wszystkimi oraz unikać bliskiego kontaktu - zauważył dyrektor WHO.

”More than 300,000 cases of #COVID19 have now been reported to WHO, from almost every country in the 🌍.

The pandemic is accelerating.

It took 67 days from the 1st reported case to reach the first 100K cases, 11 days for the second 100K & just 4 days for the third 100K”-@DrTedros pic.twitter.com/XoBkVnWtLH — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 23, 2020

4. Rozbudowana sieć

Ghebreyesus powiedział, że jest przekonany, że istotna jest mobilizacja i wsparcie. Dodał, że jest wdzięczy za przeszkalanie większej liczby pracowników służby zdrowia z różnych państw świata.

- WHO od lat współpracuje z krajami w celu zbudowania sieci zespołów ratownictwa medycznego na właśnie taką ewentualność, aby zapewnić możliwości szybkiego reagowania wysokiej jakości pracowników służby zdrowia, którzy mogą zostać zaangażowani do opieki nad pacjentami i ratowania ich życia - stwierdził. Dodał, że pracę tę mogą wykonywać efektywnie tylko wtedy, gdy mogą wykonywać ją bezpiecznie.

- Nadal słyszymy o niepokojących doniesieniach z całego świata o dużej liczbie zakażeń wśród pracowników służby zdrowia. Jeśli nie nadamy priorytetu ochronie lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, z powodu koronawirusa może umrzeć więcej ludzi, ponieważ może się zdarzyć, że pracownik służby zdrowia, który mógł uratować im życie, jest chory - powiedział szef WHO.

ZMIANA W DIAGNOZOWANIU COVID-19, CZYTAJ WIĘCEJ

”Even if we do everything else right, if we don’t prioritize protecting #healthworkers, many people will die because the health worker who could have saved their life is sick”-@DrTedros #COVID19 #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 23, 2020

5. Sprawiedliwa pomoc

Dyrektor generalny powiedział, że WHO nieustannie współpracuje z wieloma partnerami w celu racjonalizacji i stosowaniu środków ochrony osobistej.

- Wprowadzone działania w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa mogą mieć niezamierzone skutki w postaci pogłębienia niedoborów niezbędnego sprzętu ochronnego i materiałów niezbędnych do jego wytworzenia. Rozwiązanie tego problemu wymaga koordynacji politycznej na poziomie globalnym - powiedział.

Jak zapowiedział, zamierza rozmawiać z szefami państw G20 w celu wypracowania współpracy w produkcji, zmniejszenia zakazów eksportu i zapewnienia sprawiedliwego podziału w zależności od potrzeb danego kraju.

”Solving this problem requires political coordination at the 🌍 level. I will be addressing heads of state from the G20 countries. I will be asking them to work together to increase production, avoid export bans & ensure equity of distribution on the basis of need”-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 23, 2020

6. Proces solidarności

- Uznajemy, że istnieje rozpaczliwa potrzeba skutecznego leczenia. Obecnie nie ma żadnego leczenia, które okazałoby się skuteczne przeciwko COVID-19. To wspaniale widzieć, że energia jest obecnie kierowana na badania przeciwko tej chorobie - stwierdził Ghebreyesus.

Dodał, że badania prowadzone na małą skalę i jedynie obserwacyjne nie dadzą potrzebnych odpowiedzi jak zapanować nad pandemią. Z kolei użycie sprawdzonego środka na inne choroby, ale o niejasnym wpływie na COVID-19, może dać złudną nadzieję, a także spowodować jego brak w aptekach.

- Dlatego WHO rozpoczęło proces solidarności, aby jak najszybciej stworzyć solidne, wysokiej jakości dowody. Im więcej krajów przystąpi do badania i prowadzenia innych dużych analiz, tym szybciej otrzymamy wyniki i tym więcej żyć będziemy w stanie uratować - powiedział dyrektor WHO.

”That’s why WHO has launched the SOLIDARITY trial, to generate robust, high-quality evidence as fast as possible.

The more countries sign up to the trial & other large studies, the faster we will get results on which drugs work, & the more lives we will be able to save”-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 23, 2020

7. Światowy Dzień Gruźlicy 2020

Ghebreyesus przypomniał o innej chorobie układu oddechowego, na którą umiera rocznie 1,5 miliona osób - gruźlicy.

- We wtorek wypada Światowy Dzień Gruźlicy. To okazja do przypomnienia przywódcom świata o zobowiązaniach jakie podjęli w celu zakończenia cierpień i zmniejszenia śmiertelności spowodowanych przez tę straszną chorobę. Świat słusznie odpowiada na koronawirusa. Wzywamy globalną społeczność do wykorzystania tej samej pilności w walce z gruźlicą - dla zdrowszego, bezpieczniejszego i sprawiedliwszego świata dla wszystkich - podsumował dyrektor WHO.