We wtorek na konferencji prasowej w Genewie dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że do tej pory odnotowano 92 przypadki przeniesienia (transmisji) koronawirusa SARS-CoV-2 z człowieka na człowieka w 12 krajach poza Chinami. Szef WHO zaznaczył, że na ten moment nie ma wystarczających danych, które mogłoby pozwolić na porównanie ich z Chinami.

- Nie widzieliśmy jeszcze trwałej transmisji lokalnej (wirusa), z wyjątkiem szczególnych okoliczności, takich jak statek wycieczkowy Diamond Princess - powiedział podczas codziennego briefingu Ghebreyesus.

Poinformował również, że w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 110 nowych przypadków poza Chinami, w tym 99 na wycieczkowcu Diamond Princess, który cumuje w porcie w Jokohamie z powodu dwutygodniowej kwarantanny, kończącej się w środę.

- Oczywiście na statku jest więcej zakażeń, niż przypuszczano - przyznał dr Mike Ryan, czołowy ekspert WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Ghebreyesus przekazał, że jak dotąd w Chinach potwierdzono 72 528 przypadków zakażenia koronawirusem. 1870 osób zmarło. W ciągu ostatnich 24 godzin w Chinach odnotowano 1891 nowych przypadków zdiagnozowania wirusa. Poza Chinami zdiagnozowano 804 osoby w 25 krajach, zmarły trzy osoby (na Tajwanie, w Japonii i Hongkongu).

WHO wspiera inne kraje

Wiele krajów podejmuje kroki, aby być przygotowanym na pojawienie się wirusa. WHO wysłało już zapasy wyposażenia ochronnego do ponad 20 krajów, a do ponad 100 wyśle w najbliższym czasie. Do końca tego tygodnia w 40 krajach Afryki oraz 29 obu Ameryk będzie można wykryć obecność wirusa. Wiele z tych krajów do tej pory musiało wysyłać próbki do innych państw i czekać na wyniki testów kilka dni. Teraz, zdaniem Ghebreyesusa, będą mogli zrobić to w ciągu maksymalnie 48 godzin.

- Nadal mamy szansę zapobiec szerszemu globalnemu kryzysowi - zapewnił Ghebreyesus.

We wtorek zmarł dyrektor szpitala w Wuhanie.

Koronawirus SARS-CoV-2

Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Jej objawy to: gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Wirus powoduje zapalenie płuc, które jest nieco lżejsze od zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS wywołanego przez innego koronawirusa.

Koronawirus został wykryty w chińskim mieście Wuhan w prowincji Hubei w grudniu 2019 roku. Jego źródło nie jest pewne, ale prawdopodobnie pochodzi od nielegalnie sprzedawanych dzikich zwierząt na targu ryb i owoców morza w Wuhanie.