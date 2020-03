"Trudno w tej chwili ocenić, jakie są szanse na znalezienie leku czy szczepionki na koronawirusa" - 09-03-2020 Naukowcy próbują wynaleźć antidotum na koronawirusa SARS-CoV-2. Według informacji Światowej Organizacji Zdrowia w opracowaniu jest w tej chwili 20 szczepionek. Zdaniem wirusologa profesora Krzysztofa Pyrcia z Uniwersytetu Jagiellońskiego, szanse na znalezienie leku bądź szczepionki na COVID-19 są "trudne do ocenienia". czytaj dalej

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 na całym świecie przekroczyła w poniedziałek 110 tysięcy, a COVID-19 stwierdzono w ponad 110 krajach. Jak powiedział na konferencji szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, to niepokojące, że tak wiele osób i krajów zostało dotknięte tym problemem tak szybko.

- Teraz, kiedy wirus rozprzestrzenił się w tylu krajach, ryzyko pandemii stało się bardzo realne - przekazał Ghebreyesus. Dodał jednak, że będzie to pierwsza pandemia w historii, którą będzie można kontrolować. - Najważniejsze jest to, że nie jesteśmy zdani na łaskę tego wirusa. Musimy pamiętać, że dzięki zdecydowanym, wczesnym działaniom i możemy spowolnić rozprzestrzenienie się wirusa i zapobiegać infekcjom. Wśród osób, które są zainfekowane, większość wyzdrowieje - dodał szef WHO.

O pandemii mówimy wtedy, gdy choroba zakaźna rozprzestrzenia się w różnych środowiskach, na dużym obszarze, na różnych kontynentach w tym samym czasie. Epidemia to natomiast występowanie w określonym czasie i na określonym terenie przypadków zachorowań lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż oczekiwana.

KORONAWIRUS SARS-COV-2. FAKTY I MITY

Całodobowa infolinia NFZ w sprawie koronawirusa (Główny Inspektorat Sanitarny)

"Nigdy się nie poddawać"

Ze wszystkich potwierdzonych przypadków na całym świecie, 93 procent pochodzi z czterech krajów: Chin, Korei Południowej, Włoch i Iranu. Ghebreyesus zwrócił uwagę, że z niemal 81 tysięcy zgłoszonych przypadków w Chinach ponad 70 procent osób już wyzdrowiało i zostało wypisanych ze szpitala.

Szef WHO zauważył też, że w Chinach epidemię udało się opanować, a w Korei Południowej zauważalny jest spadek nowych przypadków.

- W obu krajach widać, że nigdy nie jest za późno na odwrócenie trendu koronawirusa. Zasada tej gry jest jedna: nigdy się nie poddawać - dodał szef WHO. Odniósł się tez do sytuacji we Włoszech. - Jesteśmy zmotywowani tym, że Włochy podejmują agresywne działania w celu powstrzymania epidemii i mamy nadzieję, że działania te okażą się skuteczne w kolejnych dniach - zaznaczył Ghebreyesus. Ponadto przekazał, że WHO dostarczyła zapasy sprzętu ochrony osobistej do 57 krajów i przygotowuje wysyłkę do kolejnych 28. Zaopatrzenie laboratoryjne wysłano do 120 krajów.