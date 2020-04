Sprawdzili, jak długo koronawirus może się utrzymać na maseczce - 06-04-2020 Według badaczy z Hongkongu, koronawirus SARS-CoV-2 może się utrzymywać na powierzchniach stalowych i plastikowych przez kilka dni, a na zewnętrznej warstwie maseczek chirurgicznych nawet przez tydzień. czytaj dalej

Poniedziałkowa konferencja prasowa przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rozpoczęła się od zdalnego połączenia szefa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa z amerykańską piosenkarką i aktorką Lady Gagą, która zapowiedziała serię internetowych koncertów pod nazwą "One World: Together at Home". Mają się odbyć 18 kwietnia.

- Pandemia COVID-19 zbiera ogromne żniwo wśród rodzin, społeczności oraz narodów na całym świecie. Potrzebujemy podejścia ogólnospołecznego, w którym każdy odegra swoją rolę. Dotyczy to również ludzi z branży rozrywkowej - mówił szef WHO.

Oprócz Lady Gagi, koncerty zagrają Chris Martin z zespołu Coldplay, John Legend oraz wielu innych artystów.

Obawy o niedobór masek

Szef WHO szeroko odniósł się też do kwestii maseczek. Bez wątpienia mogą one pomóc zabezpieczyć pracowników ochrony zdrowia, ale na całym świecie ich brakuje.

- Obawiamy się, że masowe stosowanie masek chirurgicznych przez ogół społeczeństwa może pogłębić niedobory dla tych, którzy potrzebują ich najbardziej. Są miejsca, gdzie niedobory te stanowią realne zagrożenie dla pracowników ochrony zdrowia. W placówkach opieki zdrowotnej WHO nadal zaleca stosowanie masek i innych środków ochrony osobistej - tłumaczył Ghebreyesus.

Jak przekonywał, WHO uważa także za celowe stosowanie maseczek przez osoby chore i osoby opiekujące się chorymi w domu, ale bada też ich szersze wykorzystanie.

- Kraje mogą rozważyć użycie masek w społecznościach, gdzie inne środki, takie jak mycie rąk i fizyczne oddalenie, są trudniejsze do osiągnięcia ze względu na brak dostępu do wody lub ciasne warunki życia - mówił Ghebreyesus.

SPRAWDZILI, JAK DŁUGO KORONAWIRUS MOŻE SIĘ UTRZYMAĆ NA MASECZCE

Maseczki chirurgiczne a nowy koronawirus (Maria Samczuk/PAP)

"Same maski nie mogą powstrzymać pandemii"

Szef WHO przestrzegał, że noszone maski muszą być używane bezpiecznie oraz prawidłowo zakładane i zdejmowane. Zaznaczył, że brakuje również twardych danych.

- Badania w tej dziedzinie są ograniczone. Zachęcamy, by kraje, w których obywatele są zachęcani do używania masek na co dzień, badały ich skuteczność, abyśmy wszyscy mogli dowiedzieć się więcej. Co najważniejsze, maski powinny być zawsze używane tylko jako część kompleksowego pakietu zabiegów - przekonywał Ghebreyesus.

Jak dodał szef WHO, "nie ma jasnej odpowiedzi, nie ma też złotego środka". - Same maski nie mogą powstrzymać pandemii. Kraje muszą nadal znajdować, izolować i leczyć każdy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz śledzić każdy kontakt - uzupełnił, dodając, że należy pamiętać o zachowaniu dystansu, myciu rąk, kichaniu bądź kasłaniu w łokieć oraz unikaniu dotykania twarzy.

Prace nad lekami i szczepionkami

Szef WHO poinformował też, że ponad 70 krajów przyłączyło się do programu Solidarity Trial, który ma przyspieszyć poszukiwanie skutecznego leczenia COVID-19. Około 20 instytucji i firm stara się opracować szczepionkę.

- WHO dokłada wszelkich starań, aby w miarę opracowywania leków i szczepionek były one sprawiedliwie udostępniane wszystkim krajom i ludziom - mówił Ghebreyesus.

Kto powinien nosić maseczkę? (Ministerstwo Zdrowia)