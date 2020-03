WHO: Stany Zjednoczone mogą stać się nowym epicentrum

Koronawirus w Polsce. Czy można wyjść na spacer, pobiegać? - 24-03-2020 Czy nadal będzie można trenować na świeżym powietrzu, biegać? Czy mogę wyjść na spacer z dzieckiem w wózku? Jak jest z jazdą na rowerze? Takie pytania pojawiły się na skrzynce mailowej Kontaktu 24 tuż po tym, jak premier Mateusz Morawiecki ogłosił zaostrzenie przepisów dotyczących przemieszczania się. Oto odpowiedzi na pytania internautów. czytaj dalej

Stany Zjednoczone znajdują się na trzecim miejscu na świecie, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, po Chinach i Włoszech. Łącznie zakażonych zostało niemal 50 tysięcy osób, a ponad 600 zmarło.

Wyjątkowo dramatycznie wyglądają statystyki ostatnich dni. Od wczoraj w USA zachorowało blisko 6 tysięcy osób, dzień wcześniej było to 10 tysięcy.

- Widzimy teraz bardzo duże przyspieszenie w przypadku Stanów Zjednoczonych, więc mają potencjał [do zostania nowym epicentrum koronawirusa - przyp. red.]. Jeszcze nie możemy tego potwierdzić, ale ten potencjał jest - powiedziała rzeczniczka Światowej Organizacji Zdrowia Margaret Harris.

- Amerykanie obserwują teraz falę zachorowań, która przybiera na sile - dodała.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Stanach Zjednoczonych (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Dzienny bilans ofiar śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Kolejne rekordy

Ogólna, globalna liczba zakażonych wzrosła bardzo szybko. Według danych WHO, w poniedziałek odnotowano 41 tysięcy nowych przypadków na całym świecie - to dotychczasowy rekord. Ponad 10 tysięcy pochodziło ze Stanów Zjednoczonych.

Harris powiedziała, że każdego dnia należy spodziewać się bicia kolejnych rekordów, dopóki nie zaczną obowiązywać nowe środki ograniczające rozprzestrzeniania się choroby.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem

Promyk nadziei dla Włoch

Obecnie uważa się, że to Europa jest centrum rozprzestrzeniania się choroby, a krajem, w którym sytuacja wygląda najgorzej, są Włochy.

- Tam jest promyk nadziei. W ostatnich dniach obserwujemy mniej nowych przypadków zakażeń i śmierci, ale to jeszcze bardzo wcześnie - powiedziała. Z najświeższych danych, które napłynęły z Włoch we wtorek wieczorem wynika, że nowych zachorowań jest rzeczywiście mniej niż poprzedniego dnia. Natomiast wzrasta znowu liczba zgonów: we wtorek poinformowano o 743, podczas gdy w dwóch poprzednich dniach było ich 602 i 651.

Wskazała też na pozytywy, takie jak coraz lepszy dostęp do testów oraz wysiłki prowadzone w celu izolowania chorych i monitorowania stanu zdrowia tych, z którymi mieli kontakt

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem we Włoszech (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Dzienny bilans ofiar śmiertelnych we Włoszech (tvnmeteo.pl za worldometers.info)