Światowa Organizacja Zdrowia chce wspierać kraje w podejmowaniu trudnej decyzji o luzowaniu obostrzeń. Dlatego dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas poniedziałkowej konferencji przedstawił sześć kryteriów dla tych państw:

rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 musi być pod kontrolą;

możliwości systemu opieki muszą pozwalać na wykrycie, testowanie, izolowanie i leczenie każdego przypadku zakażenia oraz śledzenie każdego kontaktu;

ryzyko epidemii w specjalnych placówkach, takich jak obiekty służby zdrowia i domy opieki społecznej, musi być zminimalizowane;

w miejscach pracy, w szkołach oraz innych budynkach muszą być zastosowane środki zapobiegające zakażeniu;

państwa muszą zarządzać ryzykiem związanym z zawleczeniem zachorowań;

mieszkańcy muszą być w pełni świadomi, zaangażowani we wprowadzanie "nowej normalności".

Ponadto Ghebreyesus dodał, że każdy kraj powinien wprowadzić obszerny zestaw środków, który pozwoli na spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa oraz uratowanie ludzkiego życia.

- Każde państwo powinno przeanalizować swoją sytuację, chroniąc wszystkich obywateli, szczególnie tych, którzy są najbardziej narażeni - mówił szef WHO.

As the world approaches 2 million #COVID19 cases, @WHO is updating its global response strategy to support countries to save lives & stop the #coronavirus. The updated strategy summarizes what we’ve learned & charts the way forward, incl criteria for lifting current restrictions. pic.twitter.com/uxhxJIbg0S — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 14, 2020





Szczyt zachorowań jeszcze przed nami

We wtorek rzeczniczka WHO Margaret Harris poinformowała, że obecnie 90 procent infekcji na świecie ma miejsce w Europie i USA, a do szczytu zakażeń koronawirusem jeszcze nie doszło. Wyraziła zaniepokojenie, że przypadki nowych zakażeń odnotowywane są także w Chinach, a ich źródłem są w większości obywatele tego kraju, którzy wracają z Rosji.

Harris przyznała też, że "liczba nowych przypadków zakażenia maleje w niektórych częściach Europy, w tym we Włoszech i Hiszpanii, ale epidemie narastają w Wielkiej Brytanii i Turcji".