Koronawirus w Polsce. Co powinieneś wiedzieć - 04-03-2020 W Polsce potwierdzono cztery kolejne przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Sprawdź, czym jest koronawirus i jakie wywołuje objawy, jak można się zabezpieczyć przed zakażeniem, czego nie należy robić, jak skutecznie myć ręce oraz jak postępować w przypadku powrotu z krajów, gdzie są ogniska koronawirusa. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną, całodobową infolinię 800 190 590. czytaj dalej

Na całym świecie odnotowano do tej pory ponad 100 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Najwięcej pojawiło się ich na terenie Chin kontynentalnych - ponad 80 tysięcy.

Potwierdzono cztery nowe przypadki zakażania koronawirusem w Polsce - poinformował w piątek na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wraz z przypadkiem potwierdzonym w środę w Polsce jest łącznie pięciu zakażonych.

Na całym świecie w wyniku choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa życie straciło blisko 3,5 tysiąca osób. Liczba tych, którzy wyzdrowieli, szacowana jest na ponad 55 tysięcy.

"Fałszywa nadzieja"

Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. sytuacji nadzwyczajnych, dr Mike Ryan, został zapytany o to, czy aktywność koronawirusa zmniejszy się w miesiącach letnich, podobnie jak wirusa grypy. - To, że zniknie w lecie podobnie jak wirus grypy, to fałszywa nadzieja. Nie mamy teraz dowodów, które wskazywałyby, że tak się stanie - powiedział.

- Nie wiemy jeszcze, jaka będzie aktywność lub zachowanie tego wirusa w różnych warunkach klimatycznych. Musimy założyć, że wirus nadal będzie miał zdolność do rozprzestrzeniania się - mówił Ryan.

Praca nad 20 szczepionkami, mapa priorytetów

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował na piątkowej konferencji prasowej, że w lutym WHO zwołała spotkanie ponad 400 naukowców, aby ustalić priorytety nad badaniami rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Stworzono specjalną mapę priorytetów.

- Omówione i przedyskutowane zostały setki pomysłów. Mapa priorytetów podzielona jest na dziewięć kluczowych obszarów. Obejmuje to historię koronawirusa, epidemiologię, szczepionki, diagnostykę, leczenie, zarządzanie kliniczne, aspekty etyczne oraz informowanie społeczeństwa. Mapa koncentruje się na kwestiach, które mogą przynieść efekty teraz, a także na długoterminowych działaniach - mówił Ghebreyesus.

Jak dodał szef WHO, opracowany został zestaw podstawowych protokołów określających standardy prowadzenia badań i gromadzenia danych. Do tej pory do organizacji wpłynęło już 40 wniosków o dokonanie przeglądu i zatwierdzenie testów diagnostycznych koronawirusa. Toczy się też praca nad 20 szczepionkami, trwają badania kliniczne terapii.

- Francja i Republika Południowej Afryki poinformowały, że wykorzystują opracowane protokoły do badań klinicznych. Zachęcamy inne kraje do uczynienia tego samego - zaznaczył Ghebreyesus.

Niezbędna koordynacja działań

WHO zaapelowała do wszystkich krajów na świecie, aby priorytetem były dla nich działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. - Wzywamy kraje do poszukiwania wszystkich potencjalnie zakażonych osób, poddawania ich testom na obecność koronawirusa, izolowania zakażonych osób, opieki nad nimi i śledzenia kontaktów pacjentów z innymi osobami - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Jak dodał, koordynacja badań nad koronawirusem jest niezbędna, aby różne części świata mogły dzielić się swoimi danymi oraz aby WHO mogła udzielać lepszych porad w związku z walką z epidemią.

Monitorują dostępność leków

Chiny są na świecie głównym producentem składników farmaceutycznych i produktów pośrednich, które wykorzystuje się do produkcji leków. Jak mówił dyrektor generalny WHO, organizacja wraz z instytucjami branżowymi i organizacjami medycznymi monitoruje potencjalne ryzyko zakłócenia dostępności leków w różnych krajach.

- Skoncentrowaliśmy się na środkach, które są wykorzystywane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i nagłych wypadkach, w tym antybiotykach, lekach przeciwbólowych i w przypadku leczenia cukrzycy, nadciśnienia, wirusa HIV, gruźlicy i malarii - mówił Ghebreyesus.

Szef WHO dodał, że wielu producentów ma albo alternatywne źródła składników, albo zapasy. Do tej pory nigdzie nie zaobserwowano żadnych braków.

Opracowano też listę ponad 20 niezbędnych urządzeń medycznych, które potrzebne są do opieki nad pacjentami, w tym respiratory i systemy zaopatrzenia w tlen medyczny. Jak powiedział Ghebreyesus, w wielu krajach panuje już niedobór tlenu, co może zaostrzyć rozwija nie się epidemii.

- Dostęp do tlenu medycznego w niektórych przypadkach może uratować życie. Współpracujemy z różnymi instytucjami w tej kwestii i rozwijamy swoje partnerstwo, aby pracować nad zwiększeniem dostępu do tlenu - podkreślił Ghebreyesus. Zaznaczył, aby każdy kraj dokonał przeglądu swojego sprzętu medycznego, aby upewnić się, że ma potrzebne zasoby do walki z epidemią, w tym sprzęt ochronny i urządzenia medyczne.