Koronawirus na świecie. Czego jeszcze nie wiemy o COVID-19 - 30-03-2020 Do poniedziałkowego przedpołudnia na całym świecie odnotowano ponad 730 tysięcy zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Pomimo wielu przeprowadzonych badań, naukowcy wciąż próbują znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. Oto część z nich. czytaj dalej

Na poniedziałkowej konferencji prasowej doktor Mike Ryan, czołowy ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. sytuacji nadzwyczajnych wyraził nadzieję, że stosowane przez ostatnie dwa tygodnie we Włoszech - kraju najbardziej dotkniętym przez pandemie COVID-19 - i w Hiszpanii blokady i rygorystyczne środki ostrożności powinny wkrótce doprowadzić do stabilizacji. Zaznaczył, że konieczna będzie jednak czujna obserwacja sytuacji.

ŚLEDŹ RELACJĘ WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ COVID-19 NA TVN24.PL

We Włoszech z powodu choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 zmarło 11 591 osób. Ostatni wzrost to 812 zgonów. Liczba przypadków zakażenia w poniedziałek wieczorem wzrosła natomiast o 4050 dając łącznie 101 739. Włoska Agencja Ochrony Ludności podała, że to najniższy wzrost od 17 marca.

W Hiszpanii z kolei odnotowano w sumie o prawie cztery tysiące przypadków zakażenia więcej niż w Chinach, gdzie pandemia się rozpoczęła. Ryan zauważył jednak, że dzienny przyrost liczby nowych przypadków zaczął zwalniać.

"Nadmierne przeciążenie systemów opieki zdrowotnej"

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus przyznał, że pandemia obciąża systemy opieki zdrowotnej w wielu krajach.

- Gwałtownie rosnący popyt grozi nadmiernym przeciążeniem niektórych systemów opieki zdrowotnej i niemożnością skutecznego działania - powiedział - Poprzednie epidemie pokazały, że w momencie przytłoczenia służby zdrowia liczba zgonów dramatycznie wzrasta - zaznaczył.

WHO opublikowała wytyczne dla krajów, aby zrównoważyć wymagania dotyczące sprawnego reagowania na kolejne przypadki zakażenia koronawirusem i jednoczesne zapewnienia opieki zdrowotnej w zakresie innych usług zdrowotnych.

JAK CHRONIĆ SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE PODCZAS PANDEMII

- Dzieci wciąż się rodzą, szczepionki muszą być rozpowszechniane, a ludzie potrzebują leczenia w przypadku szeregu innych chorób - powiedział szef WHO. Podkreślił, że oprócz udogodnień dla pacjentów takich jak między innymi przekształcanie całych szpitali w zakaźne lub tworzenie szpitali polowych, ważne jest, aby kraje posiadały wystarczające zapasy sprzętu do diagnostyki, sprzętu ochronnego i innych środków medycznych.

WHO prowadzi intensywne prace z kilkoma partnerami w celu zwiększenia dostępu do sprzętu, do diagnostyki, środków ochrony osobistej, tlenu medycznego, respiratorów i innych urządzeń.