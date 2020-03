Alergia, grypa czy COVID-19? Wczesne objawy bywają podobne - 12-03-2020 Po świecie rozprzestrzenia się koronawirus SARS-CoV-2, trwa sezon zachorowań na grypę, a poza tym mamy ten okres w roku, który sprzyja alergii. Przez to możemy czuć się zdezorientowani. Co nam dolega? czytaj dalej

W ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 poza Chinami wzrosła prawie 13-krotnie, a liczba dotkniętych wirusem krajów prawie trzykrotnie - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Wezwał wszystkie kraje do podwojenia wysiłków w walce z kryzysem wywołanym pandemią. WHO ogłosiła w środę, że COVID-19, choroba wywoływana przez nowego koronawirusa może być określana jako pandemia.

- Mimo częstych ostrzeżeń jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, iż niektóre kraje nie podchodzą do tego zagrożenia z odpowiednim zaangażowaniem, niezbędnym do kontrolowania tego kryzysu - mówił szef WHO. - Nazywanie tego kryzysu pandemią nie oznacza, że kraje powinny się poddać. Pomysł, że można przejść od powstrzymywania pandemii do jej łagodzenia jest błędny i niebezpieczny - zaznaczył.

Szef WHO mówił, że to "kontrolowana pandemia". - Wszystkie kraje muszą zachować równowagę między ochroną zdrowia, zapobieganiem problemom gospodarczym i społecznym oraz poszanowaniem praw człowieka - zaznaczył.

ŚLEDŹ RELACJĘ WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM NA TVN24.PL

Walka na czterech płaszczyznach

Mamy pandemię COVID-19. Czym jest pandemia - 11-03-2020 COVID-19 może być nazywany pandemią - powiedział na konferencji prasowej dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Jesteśmy w tym razem. Musimy postępować właściwie i zachować spokój - powiedział szef WHO. Koronawirus od końca grudnia 2019 roku spowodował śmierć ponad czterech tysięcy osób. czytaj dalej

Ghebreyesus wezwał do przyjęcia strategii w walce z koronawirusem opartej na czterech płaszczyznach. Po pierwsze, placówki i członkowie służby zdrowia muszą być w gotowości. Zaznaczył przy tym, że istnieje 77 krajów i terytoriów bez potwierdzonych zachorowań oraz 55 krajów i terytoriów, gdzie potwierdzono 10 lub mniejszą liczbę przypadków zachorowań. Po drugie, należy sprawnie wykrywać przypadki zachorowań, izolować zainfekowane osoby, wykonywać testy na obecność koronawirusa w organizmach potencjalnych nosicieli i leczyć wszystkich chorych. Po trzecie, ważne jest ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii. Chodzi w tym przypadku o poddawanie kwarantannie osób, które miały bliski kontakt z zakażonymi, czyli przerywanie łańcucha możliwej transmisji wirusa.

- Nawet jeśli nie można zatrzymać transmisji, można ją spowolnić - mówił szef WHO. Po czwarte, należy szukać nowych sposobów w walce z pandemią. - To jest nowy wirus i nowa sytuacja. Wszyscy się uczymy i wszyscy musimy znaleźć nowe sposoby zapobiegania infekcjom, ratowania życia i minimalizacji rozprzestrzeniania się - podkreślił Ghebreyesus. Dodał, ze wszystkie kraje powinny ze sobą współpracować.

Do środy potwierdzono w Polsce 51 przypadków zakażenia koronawirusem. Łącznie na świecie jest ich ponad 130 tysięcy. W wyniku COVID-19 zmarło na świecie prawie pięć tysięcy ludzi.

"Pracujemy dzień i noc"

- Pracujemy dzień i noc, aby wspierać wszystkie kraje. Dostarczyliśmy zapasy sprzętu ochrony osobistej do 57 krajów, przygotowujemy się do wysyłki do kolejnych 28, a zapasów laboratoryjnych do 120. Opublikowaliśmy mapę priorytetów w walce z koronawirusem. Opublikowaliśmy kompleksowy pakiet wskazówek technicznych - wyliczał szef WHO.

Jak powiedział, organizacja prowadzi współpracę ze Światowym Forum Ekonomicznym, Międzynarodową Izbą Handlową, Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz FIFA.

Do tej pory na walkę z pandemią przeznaczono 440 milionów dolarów w ramach Planu Reagowania i Przygotowania Strategicznego WHO.