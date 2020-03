Włochy: najtragiczniejsza doba w historii epidemii - 27-03-2020 W ciągu doby we Włoszech zmarło 969 osób zakażonych koronawirusem. To największy bilans dzienny zgonów od momentu pojawienia się wirusa w tym kraju. czytaj dalej

"Wszyscy jesteśmy zagrożeni"

Występując na piątkowej konferencji prasowej w Genewie szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreślił, że niedobór sprzętu ochronnego dla pracowników medycznych na całym świecie stanowi "bezpośrednie zagrożenie" w walce z pandemią koronawirusa.

- Chroniczny globalny niedobór sprzętu ochrony osobistej jest obecnie jednym z największych bezpośrednich zagrożeń dla naszej zbiorowej zdolności do ratowania życia. Gdy pracownicy służby zdrowia są zagrożeni, wszyscy jesteśmy zagrożeni - powiedział Ghebreyesus.

Szef WHO zapowiedział pierwsze testy, które sprawdzą, jakie leki działają na COVID-19.

- W Norwegii i Hiszpanii wkrótce pierwsi pacjenci zostaną włączeni do "Próby Solidarności" (ang. Solidarity Trial), w której porównamy bezpieczeństwo i skuteczność czterech różnych leków lub ich kombinacji przeciwko COVID-19. To historyczna próba, która drastycznie skróci czas potrzebny do stworzenia solidnych dowodów na to, jakie leki działają - mówił szef WHO. Poinformował, że chęć udziału w badaniach wyraziło 45 krajów, a kolejnych przybywa. - Im więcej krajów przyłączy się do badania, tym szybciej będziemy mieli wyniki - dodał.

Szef WHO wezwał także rządy krajów ogarniętych pandemią o powstrzymanie się od stosowania leków, które okazały się nieskuteczne w terapii COVID-19. Przypomniał przy tym, że według danych WHO ponad 100 tysięcy osób na całym świecie zostało już wyleczonych.

- Musimy podążać za dowodami. Tutaj nie ma skrótów. Musimy również dopilnować, aby stosowanie niesprawdzonych leków nie powodowało ich niedoboru w leczeniu chorób, w których okazały się one skuteczne - powiedział Ghebreyesus. Dodał, że szczepionka na COVID-19 może powstać dopiero w ciągu 12 do 18 miesięcy. - Problem ten może zostać rozwiązany tylko przy międzynarodowej solidarności i współpracy - mówił Ghebreyesus.

"Musimy pozostać spokojni"

W czwartek szef WHO apelował do państw grupy G20 o zwiększenia produkcji sprzętu ochronnego dla pracowników służby zdrowia. - Pandemia koronawirusa przyspiesza w gwałtownym tempie - mówił Ghebreyesus podczas wideokonferencji liderów G20. - Wzywamy wszystkie wasze kraje do zwiększenia produkcji, usunięcia zakazów eksportu i zapewnienia równości dystrybucji - mówił.

- Jesteśmy na początku tej walki. Musimy pozostać spokojni, zjednoczeni i współpracować - zakończył swoje przemówienie Ghebreyesus, wykorzystując wcześniejsze słowa, których w rozmowie z nim użył minister zdrowia Singapuru, Gan Kim Yong.