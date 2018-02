Wiatr w Pjongczangu niszczył namioty i przewracał ogrodzenia. "Wokół latały przedmioty"

Huraganowy wiatr i ulewny deszcz. Cyklon pędzi po Oceanie Spokojnym - 14-02-2018 Potężny cyklon Gita przetoczył się przez Tonga. Żywioł zaklasyfikowano do kategorii czwartej w skali Saffira-Simpsona. Zniszczeniu uległ między innymi budynek parlamentu, ulice zostały zalane przez intensywne opady deszczu. Mieszkańcy rozpoczęli szacowanie strat. czytaj dalej

Pogoda bardzo utrudnia Igrzyska. W związku z silnym wiatrem zmagania w kilku dyscyplinach zostały przesunięte. Dotyczy to między innymi kombinacji norweskiej, biatlonu i narciarstwa alpejskiego. Wiatr wiejący z prędkością siedmiu metrów na sekundę uszkodził około 60-ciu namiotów. Organizatorzy ostrzegali przed latającymi elementami konstrukcji, które mogły stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Niszczycielski wiatr

- Szesnaście osób odniosło niewielkie obrażenia: trzynaścioro z nich należy do personelu organizacyjnego, a pozostała trójka to kibice - przekazał dziennikarzom rzecznik prasowy igrzysk Sung Baik. - Doznali lekkich obrażeń, wysłani zostali na leczenie, a następnie wypuszczeni do domów - dodaje Baik.

Wiatr zrywał namioty, drogowskazy i stalowe ogrodzenia, a następnie sunął je przez Park Olimpijski.

- Wokół latały przedmioty. Zniszczone zostały elementy infrastruktury, a 60 namiotów jest lekko uszkodzonych - powiedział Baik, dodając, że blisko 120 stalowych ogrodzeń także uległo uszkodzeniu.

Obecnie wszystko wraca do normy. Nad miasteczko olimpijskie powróciło słońce, a prędkość wiatru wynosiła od dwóch do pięciu metrów na sekundę.

Problemów nie koniec

Kiedy ucichł wiatr i zdawałoby się, że sytuacja została opanowana, okazało się, że problemów nie koniec. Kolejne osoby cierpią z powodu norowirusa.

Wirus zaatakował głównie pracowników ochrony. Obecnie odnotowano ponad 200 przypadków zarażenia tak zwaną "zimową chorobą żołądka". Wirus dotyka głównie układ pokarmowy. Jak dotąd, według organizatorów, nie dotknął żadnego sportowca.

Zakażenia wirusem rozpoczęły się przy organizacji ceremonii otwarcia w zeszłym tygodniu. Doprowadziło to do poddania kwarantannie około 1200 pracowników ochrony. Organizatorzy musieli wezwać personel wojskowy, aby ich zastąpił.

- Obecnie mamy zakażone 33 osoby, w Gangneung są dodatkowe przypadki - powiedział Baik.