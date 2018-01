W mediach społecznościowych pojawiały się filmy, które pokazują to, jak orkan Fryderyka był niebezpieczny:

W mieście Almere mały prom z samochodami na pokładzie zaczął być znoszony przez silny wiatr w kierunku wybrzeża:

Ferry/barge going for an unplanned ride in the severe winds of windstorm #Friederike in Almere, the Netherlands today, Jan 18. Report: Marija Mujic pic.twitter.com/3EnQk6fJVB — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 18 stycznia 2018

Drzewo prawie przygniotło kobietę z dzieckiem:

Unbelievable! Extremely unlucky and then so exceptionally lucky! Horst, the Netherlands today, under windstorm #Friederike! Report: Lars Gooren pic.twitter.com/JROtIHunjk — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 18 stycznia 2018

W Amsterdamie z dachu domu orkan zerwał dach:

Severe windstorm Friederike vs. roof in Amsterdam, the Netherlands, today Jan 18. Report: Nikki Minino pic.twitter.com/klJcnFbz66 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 18 stycznia 2018

W Hadze wiatr sprawił, ze stojący na przejściu dla pieszych rowerzysta nagle znalazł się po drugiej stronie ulicy:

Strong windstorm in the Hague, the Netherlands this morning, Jan 18! Report: Metro Holland pic.twitter.com/VlXGDuHX1H — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 18 stycznia 2018

W mieście 's-Hertogenbosch na południu Holandii ludzie dosłownie latali:

Severe windstorm hit Den Bosch, S Netherlands this morning *sending people flying* :O Report: Bas Cammeraat pic.twitter.com/XzpVQSE9RJ — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 18 stycznia 2018

Po porcie w Rotterdamie w powietrzu latały kontenery:

Windstorm #Friederike tossing around cargo containers around the port of Rotterdam, the Netherlands today. Report via Bas Cammeraat. pic.twitter.com/ypZEtqCNIf — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 18 stycznia 2018

Fryderyka w Holandii i Niemczech

Wichura, która rozszalała się w Holandii, sprawiła, że port lotniczy Schiphol w Amsterdamie na krótko całkowicie zawiesił działalność. W całym kraju odwołano co najmniej 260 lotów, występowało wiele opóźnień. Dachy terminali zostały uszkodzone na tyle, że trzeba było je zamknąć. Wstrzymano również wiele połączeń kolejowych oraz autobusowych.

Niestety zginęły osoby.