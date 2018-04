W czwartek kilkoro turystów okazało się szczęśliwcami i mogło zobaczyć, z pokładu helikoptera, spektakularny pokaz wypływającej z wnętrza wulkanu Kilauea lawy. Wulkan Kilauea leży w archipelagu Hawajów, a dokładniej na wyspie Hawai'i. Jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie

Podzielili się oni nagraniem kłębiącej się kolumny popiołu, którą zaobserwowali tuż po erupcji, do której doszło we wschodniej strefie ryftowej. Strefa ryftowa to granica pomiędzy płytami litosfery, w obrębie której następuje ich rozsuwanie się na skutek napływania magmy do ryftu. W takich strefach występuje zjawisko wulkanizmu, a także silne ruchy sejsmiczne.