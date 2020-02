Pierwszy śmiertelny przypadek koronawirusa w Europie - 15-02-2020

W Europie zmarła pierwsza osoba zakażona koronawirusem SARS-CoV-2. Ofiara to starszy turysta z Chin przebywający we Francji. Do tej pory w tym kraju odnotowano 11 przypadków zakażenia. czytaj dalej