Wielbłądy na gigancie. "Poczuły wolność"

Trójka wielbłądów uciekła z farmy w amerykańskim stanie Missouri. W ciągu kilku godzin zwierzęta stały się lokalną atrakcją, a już wkrótce - internetowymi celebrytami, gdy ich zdjęcia obiegły media społecznościowe.

Po pewnym czasie uciekinierzy sami wrócili do zagrody. - Chodź tutaj Joe, przywitaj się - mówi do jednego z wielbłądów właścicielka, Sandra Wisman, prezentując je reporterom CNN.

- To bardzo potulne zwierzęta. Odwiedzamy z nimi szpitale, szkoły. Cały czas są z ludźmi - podkreśla.

Wykorzystały okazję

Wisman opowiada, że dwa dni temu, po tym, jak wielbłądy zostały nakarmione, jeden z ich opiekunów zapomniał zamknąć bramę. To sprawiło, że Jersey, Joe i Jed miały wolną drogę na szeroki świat.

- Poczuły wolność. Pomyślały: o, brama jest otwarta, ucieknijmy! - snuje opowieść właścicielka zwierząt.

Na prowadzonej przez Sandrę Wisman farmie z egzotycznymi zwierzętami wielbłądy już przedtem były jedną z największych atrakcji. Teraz - na pewno największą.

Wkrótce po ucieczce ich zdjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych, wraz z licznymi żartami.

- To był dzień głupich komentarzy. Niektóre były nawet śmieszne - przyznaje Wisman.

Krótka wycieczka

Według relacji Sary, podczas niespełna godzinnej ucieczki wielbłądy nie doszły daleko, przebyły około kilometra.

- Weszły na wzgórze. Obwąchały stojącą tam kamerę i wróciły do domu - opowiada właścicielka farmy. Ona sama o ucieczce dowiedziała się od syna, a ten - właśnie dzięki zdjęciom w mediach społecznościowych. Kiedy Wisman przyjechała na miejsce, zwierzęta były już w zagrodzie.

- Pokazałam im zdjęcie i zapytałam ich, czy to jakiś żart. Przysięgały, że to nie one - śmieje się Wisman.

- Uwierzyła im pani? - pyta reporter.

- Tak, wierzę im - pada żartobliwa odpowiedż.





