"Wielu ludzi jest pogrzebanych w osuwiskach, które zniszczyły całe wioski"

Z pokładu śmigłowca oceniali straty po trzęsieniu. Spadli. Zginęło 14 osób na ziemi - 18-02-2018 Co najmniej 14 osób, w tym troje dzieci, zginęło, a 15 zostało rannych, gdy w piątek śmigłowiec oceniający szkody po trzęsieniu ziemi w południowym Meksyku spadł na dwie furgonetki. Prawdopodobnie wszystkie ofiary śmiertelne znajdowały się na ziemi. czytaj dalej

26 lutego Papuę-Nową Gwineę nawiedziło silne trzęsienie ziemi.

- Trzęsienie dotknęło 143 tysięcy osób, z czego 17 tysięcy musiało opuścić swoje domy, które zostały całkowicie zniszczone przez żywioł - tłumaczył Udaya Regmi, szef papuaskiego oddziału Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Naprawa zniszczeń "potrwa lata"

Od tego czasu dochodziło do wstrząsów wtórnych, najsilniejszy przydarzył się w środę i miał magnitudę 6.7.

- W trzęsieniu zginęło ponad 100 obywateli Papui-Nowej Gwinei. Wielu wciąż uznaje się za zaginionych, tysiące jest rannych - przekazał papuański szef rządu Peter O'Neill, którego słowa cytują w czwartek media. Jak ocenił po środowym przelocie samolotem nad rejonem kataklizmu, "naprawa zniszczeń po tej katastrofie będzie trwała lata".

Powtarzające się wstrząsy wtórne budziły duże zaniepokojenie mieszkańców. Wielu zdecydowało się przeprowadzić z domów do prowizorycznych schronisk, z obawy przed zawaleniem się budynków i osunięciami ziemi.

- Nawet moje własne dzieci nie chcą spać w domu. Przeraża je każde, nawet najsłabsze drgnienie ziemi - opowiadał, cytowany przez agencję Reutera, James Komengi ze Zjednoczonego Kościoła w prowincji Hela.

Niezadowolenie mieszkańców

Jak podał "The Guardian", wielu mieszkańców jest rozzłoszczonych powolną - w ich ocenie - reakcją władz i utrzymuje, że "świat nie przejmuje się ich trudną sytuacją".

130 zniszczonych budynków, ranni uczniowie. Trzęsienie w Indonezji - 23-01-2018 Ziemia zatrzęsła się w Indonezji. Epicentrum znajdowało się na wyspie Jawa. Uszkodzeniu uległo 130 budynków, zawalił się dach jednej ze szkół. Ośmioro uczniów zostało rannych. czytaj dalej

Niezwykle trudna akcja ratunkowa

- Dochodzą do nas informacje, że niektórzy lokalni mieszkańcy utrzymują, iż trzęsienie ziemi zostało spowodowane przez czarnoksięstwo, a wielu ludzi obwinia o nie kopalnie w regionie - powiedziała dyrektor organizacji charytatywnej CARE Australia na Papuę Nową Gwineę, Anna Bryan.- Wielu ludzi jest pogrzebanych w osuwiskach, które zniszczyły całe wioski - stwierdził cytowany przez "Guardiana" Ando Tangiato, mieszkaniec wioski Timu w dotkniętej kataklizmem prowincji Hela. Według niego lokalni mieszkańcy nie mają narzędzi, by odkopać zasypanych. - Posadziliśmy kwiaty na miejscach, gdzie kopaliśmy. To jest grób, nie znajdziemy ich - mówił Tangiato.

Na obszarze dotkniętym kataklizmem występują poważne kłopoty w dostępie do wody pitnej. Wstrząsy zniszczyły wiele zbiorników na wodę, a osunięcia się ziemi zanieczyściły błotem naturalne akweny. - Woda jest bardzo brudna - podkreślił Udaya Regmi. Dodał, że służby medyczne i ochotnicy starają się poprawić sytuację sanitarną i przeprowadzają szkolenia z dziedziny higieny. - Chodzi o to, by uniknąć epidemii czerwonki - wyjaśnił Regmi.

Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Największe w tym rejonie od ponad stu lat - 17-02-2018 W sobotnie popołudnie w Wielkiej Brytanii zatrzęsła się ziemia. Jak poinformowała Brytyjska Służba Geologiczna, było to największe trzęsienie ziemi w tym rejonie od 1906 roku. czytaj dalej

Organizacja pozarządowa CARE Australia oraz Czerwony Krzyż szacują, że trzęsienie i jego wstrząsy wtórne dotknęły około pół miliona ludzi, z czego 150 tys. "desperacko potrzebuje pomocy". Akcja ratunkowa była i jest utrudniona, ponieważ kataklizm nawiedził ciężko dostępne, górzyste rejony.

- Olbrzymim problemem jest logistyka - przyznała Anna Bryan z CARE Australia. Z powodu kolejnych wstrząsów, złej pogody, zniszczonych dróg, mostów i pasów startowych niezwykle utrudnione jest dotarcie do odległych terenów.

- Największym obecnie wyzwaniem jest stan dróg. Ich nawierzchnia często jest popękana, czasami są w ogóle nieprzejezdne. To sprawia, że trudno jest dostarczyć wodę, żywność i lekarstwa do odległych obszarów - przekazał w rozmowie z Reuterem Milton Kwaipo z Caritas Australia.

Pierścień ognia

Papua-Nowa Gwinea znajduje się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli aktywnym regionie sejsmicznym, który otacza Ocean Spokojny. Znajdują się tam 452 wulkany i występuje ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

W 1998 roku południowa część Papui-Nowej Gwinei została zniszczona przez trzęsienie ziemi o magnitudzie 7 oraz tsunami, w wyniku którego śmierć poniosło około 2200 osób.