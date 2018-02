Francję nawiedziły silne opady śniegu, a Paryż spowiła zimowa biel. I choć niektórzy turyści są zawiedzeni, bo zamknięto dostęp do niektórych atrakcji, to narciarze cieszą się mroźną aurą. W pobliżu Paryża koczują dziesiątki tirów, które fatalna pogoda zmusiła do koczowania na poboczu.

W Paryżu i północnej Francji utrzymują się ostrzeżenia pogodowe przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem.Alerty obowiązywały w około 35 departamentach w północnej części Francji. We wtorek w Paryżu spadło 10 centymetrów śniegu, w środę opady te miejscami wzrosły - na Ile-de-France spadło aż 15 centymetrów śniegu. W stolicy Francji niektóre atrakcje zostały zamknięte.

Zimowa aura spowodowała ogromne utrudnienia na drogach: we wtorek w nocy wokół Paryża powstał ogromny, liczący prawie 700 kilometrów korek.

Paryska biel

Francuska służba meteorologiczna (Métée France) przestrzega mieszkańców obszarów, gdzie obowiązują alerty, aby unikały niepotrzebnych podróży.

Na termometrach temperatura w rejonie Paryża utrzymywała się od 0 st. C do 2 st. C.

Na południu kraju spodziewane są nieco mniejsze opady śniegu. Jak poinformowały francuskie służby meteorologiczne, oczekiwane są opady śniegu w wysokości nawet do 15 do 20 centymetrów w regionach Pays-de-Loire.

- To pierwsze uderzenie zimy. Nadeszło stosunkowo późno, ale za to z całą mocą. Przyczyniło się do tego chłodne powietrze znad Skandynawii oraz niż z południa - tłumaczył francuski meteorolog Sebastian Leas.

Prezenter TVN Meteo Tomasz Wasilewski tłumaczy, co stoi za tym nagłym ochłodzeniem, które objęło swym zasięgiem Francję, Hiszpanię i Belgię.

Zawiedzeni turyści, zachwyceni narciarze

Z powodu intensywnych opadów śniegu została zamknięta wieża Eiffla. Wielu turystów ze smutkiem spoglądało na symbol Paryża. Inni cieszyli się białą zimą - niektórzy zdecydowali się nawet zjechać ze wzgórza Montmartre na nartach.

Wiele szkół zawiesiło kursowanie autobusów szkolnych z powodu niskiej temperatury i opadów śniegu.

Z powodu zimy ucierpieli także pasażerowie: pociągi szybkobieżne TGV musiały zwolnić, gdyż trakcje nie były przygotowane na tak zdecydowany atak zimy.

Te rzadkie jak na Francję warunki pogodowe zastały większość kierowców całkowicie nieprzygotowanymi. W efekcie powstał ogromny korek wokół Paryża, który w pewnym momencie miał aż 700 kilometrów długości.

Paryż do niedawna mierzył się z niebezpiecznie wezbraną Sekwaną, teraz jednak problemem okazały się intensywne opady śniegu.

Śnieżyce we Fracji

We Francji spadł śnieg

Tiry na poboczu

Niestety, niektóre drogi we Francji zostały zamknięte, a samochody ciężarowe skierowane na pobocze. Jeden z Reporterów 24 (~Julmart) poinformował, że we wtorek o godzinie 14 to właśnie spotkało tiry, które próbowały przejechać autostradą w pobliżu Paryża. Jeszcze w południe we środę kierowcy dalej stali na poboczu i - zdaniem Reportera 24 - przebywają tam bez dostępu do toalet, bez pożywienia i wody.

Jak poinformował nas Reporter 24 we środę w południe, warunki na drogach pozostają na tyle fatalne, że prawdopodobnie kierowcom nie uda się wyruszyć w trasę przynajmniej do czwartku. Zaledwie 30 kilometrów na południe od Paryża sznur tirów od wielu godzin koczuje na poboczu.

