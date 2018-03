Wiosenne roztopy i deszcz przyniosły powódź. Rzeki wylały, woda porwała samochody

Szczep mięsożernych bakterii w wodach powodziowych. W Teksasie zmarła kobieta - 30-09-2017

Gdy ponad 70-letnia mieszkanka Teksasu Nancy Reed upadła i złamała rękę, przez nieuwagę pozwoliła, by do rany przedostał się szczep mięsożernych bakterii, które przebywały w brudnej wodzie. Po jedenastu dniach katuszy kobieta zmarła. Wodę przyniosła powódź, do której doprowadziło przejście huraganu Harvey.