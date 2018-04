Wiózł słonie do cyrku, stracił panowanie nad kierownicą. Jedno zwierzę zginęło

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na autostradzie A30 w gminie Pozo Canada (prowincja Albacete we wspólnocie autonomicznej Kastylia-La Mancha). Samochód ciężarowy przewoził pięć słoni do madryckiego cyrku Gottani.

Jak poinformował na Twitterze Gregorio Serrano z departamentu ruchu drogowego, ciężarówka, w której znajdowały się zwierzęta, przewróciła się przy próbie wyprzedzenia innego pojazdu. Kierowca miał stracić panowanie nad kierownicą i zjechać na prawy pas.

W wyniku wypadku jeden ze słoni poniósł śmierć, cztery pozostałe uciekły w pobliże drogi. Okazało się, że dwa z nich zostały ranne. Nie wiadomo, jak poważne są ich obrażenia.

Ciężko rannego słonia - tego, którego życia nie udało się ocalić - usunięto z drogi przy użyciu dźwigu i specjalnych pasów. Autostrada pozostawała zamknięta w kierunku Murcji przez kilka godzin.

Jak dotąd cyrk Gottani nie skomentował incydentu. W sprawie zostanie przeprowadzone dochodzenie.

