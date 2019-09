Wiozła rannego rysia tuż obok trzyletniego dziecka. "Syczał, warczał, uderzał na oślep łapami"

Ponad 300 martwych fok. "To globalne ocieplenie może być przyczyną ich śmierci" - 20-09-2019 Amerykańscy biolodzy badają przyczynę śmierci prawie 300 fok występujących w wodach okalających Alaskę. czytaj dalej

Ryś syczał i warczał

Jak podała straż ochrony przyrody w amerykańskim stanie Kolorado, w środę kobieta zabrała z drogi potrąconego przez samochód rysia i położyła na tylnym siedzeniu obok swojego trzyletniego syna. Według pracowników straży, mieszkanka Kolorado miała dużo szczęścia, że nie została zaatakowana.

Widząc dzikie zwierzę na tylnym siedzeniu samochodu Sarah Watson - pracowniczka straży - była zszokowana i zarazem przerażona. Ryś przykryty był ręcznikiem i syczał.

- Ryś patrzył na mnie, miał otwarty pysk. To był dorosły samiec, a nie młody osobnik. Dzikie zwierzę, nieważne czy sarna czy ryś, może stanowić dla ciebie zagrożenie, a położenie rannego rysia w pobliżu dziecka jest bardzo niebezpieczne. To drapieżnik stworzony do polowania, małe dziecko jest łatwym do pokonania przeciwnikiem. Na szczęście w tym przypadku ranne zwierzę nie zaatakowało, choć ryś w aucie syczał, warczał, uderzał na oślep łapami - mówiła Watson.

Okazało się, że ma ryś ma sparaliżowane tylne łapy i trzeba było go uśpić.