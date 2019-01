Wir polarny nad USA. Temperatura odczuwalna może spaść do nawet -48 stopni

Powódź błyskawiczna na północy Australii. Pobity prawie 120-letni rekord - 29-01-2019 Pogoda pokazała swoje gwałtowne oblicze na północy Australii. Mieszkańcy zmagają się z tak obfitymi opadami deszczu, że na jednej z rzek został pobity rekord stanu wody. czytaj dalej

Odczuwalnych -48 stopni

Według prognozy Briana Hurleya, starszego synoptyka z U.S. Weather Prediction Center w College Park w stanie Maryland, w najbliższych dniach w Chicago może paść nowy rekord zimna. W środę temperatura powietrza może spaść poniżej -30 stopni Celsjusza. Wszystko za sprawą zakłócenia w strukturze wiru polarnego. Zagrażający życiu mróz ma utrzymać się do piątkowego ranka.

Wir polarny to układ niskiego ciśnienia, który znajduje się nad biegunem północnym. Zdarza się, że na skutek gwałtownego ocieplenia na wysokości 10-50 kilometrów nad Ziemią pojawiają się zakłócenia w jego strukturze, co powoduje rozlanie się mas zimnego, arktycznego powietrza z rejonu podbiegunowego w niższe szerokości geograficzne.

Te bardzo mroźne masy mogą zostać zepchnięte na teren Stanów Zjednoczonych. Dlatego gubernator stanu Illinois wydał w poniedziałek plan działania na wypadek sytuacji kryzysowej związanej z nadejściem groźnego mrozu.

- Lodowaty wiatr może spowodować, że w północnej części stanu Illinois odczuwalnych będzie -48 stopni Celsjusza. Taki mróz może doprowadzić do odmrożeń w ciągu kilku minut - ostrzegał gubernator J.B. Pritzker. Jak zaznaczył, ten atak zimy na Illinois może przejść do historii.

Śnieżyce

Zaburzona równowaga wiru polarnego może poskutkować także obfitymi opadami śniegu.

W stanie Wisconsin oczekuje się, że spadnie 30-60 centymetrów śniegu. W zachodniej części doliny rzeki Ohio, płynącej z Pensylwanii do Illinois, spodziewane są śnieżyce, do środy śnieg ma też padać od regionu Wielkich Jezior przy granicy z Kanadą do Nowej Anglii na północnym wschodzie kraju.

Od stanu Wisconsin i Michigan na północy po Alabamę i Missisipi na południu władze ogłosiły stan wyjątkowy. W niektórych regionach północnej i środkowej Georgii w najbliższych dniach ma spaść śnieg, mieszkańcy powinni się też przygotować na zamarzający deszcz i śliskie drogi. Decyzją władz stanu we wtorek zamknięte będą rządowe instytucje w 35 hrabstwach, w dużej części stanu zamknięte zostały też szkoły.

Już w poniedziałek sypało tak, że na Środkowym Zachodzie ponad 2300 lotów zostało odwołanych, a 11800 opóźnionych. Przedstawiciele linii lotniczych Delta Air Lines Inc. zapowiedziały, że nie obciążą pasażerów opłatą za wymuszone przez pogodę przebukowania w Chicago i Detroit, a także w niektórych stanach położonych w środkowej i północnej części kraju.