Władze Nowej Zelandii zamówiły 120 metrów kwadratowych ludzkiej skóry

Wysokie ryzyko ponownego wybuchu wulkanu White w Nowej Zelandii - 11-12-2019 Ryzyko, że w ciągu najbliższej doby wulkan White znów wybuchnie, wynosi 40-60 procent. Groźba kolejnego wybuchu jest zbyt wysoka, by można było odnaleźć dziewięć zaginionych osób. Bilans ofiar śmiertelnych to nadal sześć osób. czytaj dalej

W środę w szpitalach w Auckland i Hamilton zmarły kolejne dwie osoby. W ten sposób bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do ośmiu. 25 osób nadal jest w stanie krytycznym.

W poniedziałek w chwili wybuchu na wyspie znajdowało się 47 osób.

Ludzka skóra, którą zamówiły władze Nowej Zelandii, potrzebna jest do leczenia tych pacjentów, którzy zostali poparzeni przez wulkaniczny popiół albo opary. We wtorek służby medyczne poinformowały, że 27 osób ma poparzenia ponad 30 procent powierzchni ciała. W leczeniu poszkodowanych udział biorą wszystkie jednostki medyczne w kraju zajmujące się poparzeniami.

Potrzebne dodatkowe zapasy

- Mamy zapasy skóry, ale pozyskujemy też dodatkowe, by móc zaspokoić zapotrzebowanie na opatrunki i tymczasowe przeszczepy skóry. Szacujemy, że potrzebujemy jeszcze 120 metrów kwadratowych skóry - powiedział w środę Peter Watson z District Health Boards. Dostawy mają pochodzić ze Stanów Zjednoczonych, ale też ze specjalnych banków w Australii.

Skóra pochodzi od dawców, którzy rejestrują się, aby po śmierci oddać tę ważną między innymi dla poparzonych osób część ciała. Skóra pobierana jest najczęściej z pleców dawców lub z tyłu ich nóg.

Jak poinformowano w środę, zapotrzebowanie na skórę jest wysokie ze względu na poważne poparzenia wielu poszkodowanych. Poszkodowani byli bardzo blisko wulkanu, ale ich obrażenia są skomplikowane ze względu na działanie substancji chemicznych oraz szkodliwych gazów.

Zdjęcie satelitarne wulkanu-wyspy (PAP/EPA/SATELLITE IMAGE ©2019 MAXAR TECHNOLOGIES / HANDOUT)

Erupcja wyspy-wulkanu White











Ludzie mogli poczuć smak chemikaliów

Wulkanolog Jessica Johnson z Uniwersytetu Wschodniej Anglii w rozmowie z CNN powiedziała, że w chwili wybuchu wulkanu została uwolniona tak duża ilość toksycznego gazu, że ludzie mogli poczuć smak chemikaliów. Zdaniem ekspert, wulkan, w którego kraterze znajduje się jezioro kwasu, do atmosfery wyrzucić mógł też chmury gorącej pary i to właśnie one mogą być źródłem tak poważnych poparzeń.

Oprócz gorącej pary, zdaniem wulkanologa Raymonda Casa z Monash University, zagrożeniem mogły być bardzo gorące odłamki skał.

Możliwe kolejne erupcje

Ryzyko kolejnych wybuchów jest wysokie, a to utrudnia doprowadzenie akcji ratunkowej do końca. Według GeoNet, służby monitorującej aktywność wulkaniczną i sejsmiczną, w środę obowiązywał trzeci poziom alarmu wulkanicznego.

Służby monitorują wulkan-wyspę White GNS Science (CC 3.0 New Zealand License))