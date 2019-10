Włamał się do domu i zasnął w łazience

Twardy pojedynek muflonów na początek godów - 11-10-2019 Podczas leśnego spaceru w Górach Sowich Reporter 24 trafił na walczące ze sobą muflony. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Do włamania doszło w piątek niedaleko Cleveland w hrabstwie Ashland. Sprawcą była koza. Zwierzę uderzyło kilka razy w szklane drzwi w jednym z domów, zbiło je i weszło do środka. Kiedy 18-letni Logan Keathely wrócił do domu ze szkoły, najpierw zobaczył na podjeździe niespokojnego owczarka niemieckiego. Wszedł do domu przez stłuczone drzwi i znalazł w łazience śpiącego rogatego intruza.

- To chyba najbardziej nieprzewidywalna historia na świecie - powiedziała w rozmowie z lokalnymi mediami Jennifer Keathley, właścicielka domu i matka Logana.

Niektóre z wydarzeń zostały nagrane przez kamerę monitoringu zamieszczoną w środku.

Nie pomogła marchewka, trawa i psia kość

Rodzina wezwała funkcjonariuszy biura szeryfa z hrabstwa Ashland. Dwóch oficerów próbowało zwabić zwierzę marchewkami, psią kością i trawą. Niestety, to nie pomogło. Udało się dopiero wtedy, gdy mężczyźni chwycili za rogi i wyprowadzili intruza na zewnątrz, zamykając go w psiej klatce. Kozę, która okazała się samcem, nazwali Big Boy.

Ubezpieczenie tego nie pokrywa

Keathley zamieściła na grupie facebookowej ogłoszenie o nietypowym znalezisku. Tego samego dnia z kobietą skontaktował się właściciel farmy, który przyjechał wieczorem i zabrał "włamywacza" na swoją przyczepę.

Na nieszczęście rodzina Keathleyów dowiedziała się, że ich ubezpieczenie domu pokrywa zniszczenia spowodowane przez niedźwiedzie i jelenie, ale nie przez kozy. Big Boy oprócz zbitej szyby, pozostawił po sobie odchody, których zapach trudno usunąć.

- Mój dom śmierdzi jak farma kóz - żaliła się Keathley.

Kobieta widzi jednak w tym zdarzeniu pozytywy.

- W świecie, w którym dzieje się tyle okropieństwa, ludzie potrzebują takich historii - opowiadała właścicielka domu.