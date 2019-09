Wlecieli w oko huraganu Dorian

Ewakuacja ponad miliona osób. Huragan Dorian sunie w kierunku Florydy - 02-09-2019 Huragan Dorian osłabł do czwartej kategorii w rosnącej pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Jak ostrzegają synoptycy, przez kilka najbliższych dni będzie poważnie zagrażał mieszkańcom wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Zarządzono ewakuację ponad miliona osób. czytaj dalej

Pomagają prognozować i ostrzegać

W niedzielę, 1 września samolot Lockheed WP-3D Orion wleciał w oko huraganu. Dorian był wtedy huraganem piątej, najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona.

Samoloty NOAA, które nazywane są łowcami huraganów, przeznaczone są do badania tych niebezpiecznych i potężnych zjawisk. Wlatują w sam środek, aby zbierać dane, które pomagają meteorologom opracowywać prognozy, a w rezultacie lepiej ostrzegać mieszkańców zagrożonych terenów.

Maszyny te wykorzystywane są również do innych projektów badawczych.

Samoloty WP-3D Orion stacjonują w bazie przy porcie lotniczym Lakeland Linder na Florydzie. NOAA posiada dwie takie maszyny. Jedna nazywana jest Kermitem (to on sfilmował Doriana), druga - Świnką Piggy (ang. Miss Piggy). W grupie samolotów zwanych łowcami huraganów są też maszyny innych typów.

Zobacz, jak wygląda wnętrze Kermita:



OVER THE ATLANTIC - This was taken from inside the eye of Hurricane #Dorian today on board #NOAA42 ”Kermit”. Latest forecasts and advisories from https://t.co/3phpgKMZaS. Go to https://t.co/u8ijKm2DdS for preparedness tips. #FlyNOAA pic.twitter.com/KAkkBGGYvT — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) August 30, 2019





Nadal jest niebezpieczny

Huragan Dorian w poniedziałek wieczorem czasu polskiego osłabł do czwartej kategorii w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona. Jak podaje Narodowe Centrum Huraganów (NHC), wiatr w Dorianie wieje ze średnią prędkością około 249 kilometrów na godzinę. Huragany osiągające piątą - najwyższą - kategorię, niosą ze sobą wiatr o prędkości 250 km/h. Dorian zaczął słabnąć, ale synoptycy nadal ostrzegają, że przez kilka najbliższych dni będzie bardzo niebezpieczny.

Zobacz całe nagranie z pokładu Kermita:

