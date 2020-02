Ponad 300 ofiar koronawirusa. Kolejne kraje zakazują wjazdu obcokrajowcom przybywającym z Chin - 02-02-2020 Jest pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa poza Chinami. Na Filipinach zmarł 44-letni mężczyzna, który przyleciał tam z Wuhanu. Liczba osób, które zmarły w wyniku zakażenia nowym koronawirusem (2019-nCoV), wzrosła do 305. Nowa Zelandia i Korea Południowa dołączają do Australii, która zakazała wjazdu na swoje terytorium cudzoziemcom przybywającym bezpośrednio z Chin lub przemieszczającym się przez ten kraj. czytaj dalej

- W szpitalu Spallanzani został wyizolowany koronawirus - powiedział minister zdrowia Włoch Roberto Speranza. Wyjaśnił następnie: to znaczy, że jest większa możliwość badania go w celu ustalenia, co robić, by go ograniczyć. - Teraz łatwiej będzie go leczyć - dodał.

- Otwiera się przestrzeń dla nowych testów diagnostycznych i szczepionek. Włochy stają się partnerem referencyjnym dla tych badań - powiedział dyrektor naukowy Instytutu Spallanzani Giuseppe Ippolito.

Szef resortu zdrowia poinformował, że wyniki badań lekarzy z rzymskiej placówki zostaną przekazane do dyspozycji "całej wspólnocie międzynarodowej".

O tym trzeba pamiętać. Jak się chronić przed koronawirusem?

Włochy są pierwszym europejskim krajem, któremu udało się wyizolować koronawirusa.

Wcześniej, w środę 29 stycznia, zespół naukowców z Australii informował, że z sukcesem udało im się wyhodować w laboratorium nowego koronawirusa z próbki pobranej od pacjenta. Poinformowali, że podzielą się próbkami ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i innymi laboratoriami na świecie. W Australii odnotowano 10 przypadków zakażenia.

Poprzednio wyhodować wirusa udało się również naukowcom z Chin. Nie udostępnili jednak próbki, a jedynie sekwencję genetyczną.

Dwa potwierdzone przypadki we Włoszech

W szpitalu Spallanzani przebywa dwoje chińskich turystów z Wuhanu - miasta będącego ogniskiem nowego koronawirusa (2019-nCoV), u których w piątek potwierdzono zakażenie.

W niedzielę rząd Filipin poinformował o pierwszej ofierze śmiertelnej koronawirusa na terenie swojego kraju. To pierwsza zakażona osoba, która zmarła poza Chinami. Łącznie na świecie jest 305 ofiar śmiertelnych, a zakażonych ponad 14300 osób, w tym większość w prowincji Hubei w Chinach, gdzie znajduje się miasto Wuhan.

Kraje, w których potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem, to Chiny - 14 380 przypadków (w tym Hongkong - 13 i Makau - 8), Japonia - 20, Tajlandia - 19, Singapur - 18, Korea Południowa - 15, Tajwan - 10, Australia - 10, Stany Zjednoczone i Niemcy - po 8, Wietnam - 7, Francja - 6, Zjednoczone Emiraty Arabskie - 4, Kanada - 3, Wielka Brytania, Włochy, Rosja i Filipiny - po 2, Nepal, Kambodża, Finlandia, Sri Lanka, Szwecja, Indie i Hiszpania - po 1.