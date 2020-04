Włoskie place. Zwykle pełne turystów, teraz wyrosła na nich trawa

W Biarritz na ławce tylko dwie minuty, w Paryżu bez joggingu od 10 do 19 - 07-04-2020 Francja wprowadza kolejne obostrzenia, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19. Mieszkańcy miasta Biarritz nie posiedzą na miejskich ławkach dłużej niż dwie minuty, a w Paryżu wprowadzono szczegółowe zasady dotyczące uprawiania sportu na zewnątrz. czytaj dalej

We Włoszech obostrzenia związane z pandemią COVID-19 trwają od ponad pięciu tygodni. Mieszkańcy próbują do minimum ograniczyć aktywność na zewnątrz. Nie ma też turystów.

Na jednym z najbardziej popularnych włoskich placów w Rzymie - Piazza Navona - pomiędzy kamiennymi płytkami chodnika, zwanymi po włosku sampietrini, pojawiły się kępki zielonej trawy.

Stokrotki zamiast turystów

Zwykle to popularne wśród turystów miejsce o tej porze roku jest pełne ludzi. Przez to trawa nie mogła tu urosnąć, bo zwykle była zadeptywana. Teraz nie widać prawie nikogo, co sprzyja pojawianiu się zielonych kępek młodej trawy.

Podobnie jest w toskańskim mieście Siena w środkowej części kraju - na placu Piazza del Campo, wpisanym na listę zabytków światowego dziedzictwa UNESCO. Oprócz trawy pojawiły się też małe stokrotki.