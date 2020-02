Woda porywająca samochody, rekordowa liczba alertów. Dennis przeszedł przez Wielką Brytanię

Kolejny sztorm, kolejne ekstremalne lądowanie - 16-02-2020 Szalejący nad Wielką Brytanią sztorm Dennis zagraża mieszkańcom i utrudnia ruch lotniczy. W sobotę na londyńskim lotnisku Heathrow silny wiatr utrudniał lądowanie airbusa. Podobne, dramatycznie wyglądające próby lądowania oglądaliśmy niespełna tydzień temu, gdy nad Europą szalał sztorm Ciara. czytaj dalej

Większość terytorium Anglii i niemal cała Walia zmagają się ze skutkami sztormu Dennis, który w trakcie weekendu przeszedł przez Wielką Brytanię. Najtrudniejsza sytuacja jest w południowej Walii oraz w położonych na wschód od niej angielskich hrabstwach Herefordshire i Worcestershire.

W niektórych miastach ulice zamieniły się w rzeki porywające zaparkowane samochody. Miejscami poziom wody sięga górnej części okien na parterze domów mieszkalnych. Jak podaje brytyjskie biuro meteorologiczne Met Office, największe opady odnotowano w Walii. W jednej z miejscowości w ciągu 48 godzin spadło 157,6 litra wody na metr kwadratowy.

Najsilniejsze porywy wiatru odnotowano w Aberdaron. Osiągały prędkość do 146 kilometrów na godzinę.

Mężczyzna wypadł za burtę

W czasie gwałtownej pogody za burtę wypadł członek załogi maltańskiego tankowca. Do zdarzenia doszło na Morzu Północnym, w pobliżu Margate w południowo-wschodniej Anglii. Przypuszcza się, że w hrabstwie Worcestershire kobieta została porwana przez prąd rzeki Teme. Mają zostać wznowione jej poszukiwania.

Agencja Ochrony Środowiska wydała rekordową liczbę alertów przeciwpowodziowych. 240 ostrzeżeń obowiązywało w Anglii, a 70 w Walii i 20 w Szkocji. Na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

Niebezpiecznie też we Francji

Alerty przed powodziami silnym wiatrem wydano też na terenie północno-zachodniej części Francji. W dwóch departamentach Bretanii są to ostrzeżenia drugiego stopnia. W niedzielę porywy wiatru dochodziły do 120 km/h.

Setki odwołanych lotów

Dennis, podobnie jak Ciara, spowodował poważne zakłócenia komunikacyjne. W niedzielę rano odwołanych zostało około 170 lotów z Wielkiej Brytanii, co oznaczało utrudnienia dla co najmniej 25 tysięcy pasażerów. W związku z opadami deszczu, co najmniej 20 przewoźników kolejowych musiało odwołać lub ograniczyć kursowanie pociągów, nieprzejezdnych jest też wiele dróg. Władze zalecają, by ograniczyć podróże, jeżeli nie są one niezbędne.

Oprócz ulewnych opadów, czynnikiem sprzyjającym powodziom są nasiąknięte grunty, które nie zdążyły wchłonąć wody po zeszłotygodniowych ulewach towarzyszących sztormowi Ciara.

Temperatura Atlantyku powyżej normy

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, źródłem energii dla potężnych niżów odpowiedzialnych za powstawanie sztormów jest wysoka temperatura wód Oceanu Atlantyckiego.

Wiry niżowe wykluwają się w rejonie Labradoru w Kanadzie i przemieszczają w rejon Islandii, gdzie dojrzewają. Ich rozwojowi sprzyja ciepła - powyżej normy - woda Atlantyku. Para wodna unosząca się z oceanu jest dla nich paliwem, ponieważ przenosi energię do atmosfery.