Woda morska wdarła się na nadbrzeżne ulice Bostonu. Niektóre budynki otoczono workami z piaskiem, mającymi zapobiec zalaniom. Fale rozbijały się o domy na całym wybrzeżu stanu Massachusetts. Silny wiatr dotknął wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych od Maine do Wirginii.

Burza spowodowała już śmierć pięciu osób. Ofiary zostały przygniecione łamiącymi się drzewami. Miejscami wiatr osiągnął prędkość do 129 kilometrów na godzinę. W Waszyngtonie wiatr wiał z prędkością około 96 km/h.

Prawie 1,7 milionów odbiorców zostało odciętych od prądu. Największą liczbę pozbawionych elektryczności odnotowano na terenie stanów: Wirginia, Maryland, Wirginia Zachodnia, Ohio, Michigan oraz Nowy Jork.

Pierwsza fala powodziowa, która dotknęła Boston była bardzo wysoka. Zalała ulice prowadzące przy wybrzeżu Atlantyku około godziny 17 czasu polskiego w piątek. To już drugi raz w tym roku, kiedy miasto zostało zalane przez Ocean Atlantycki. Wezbranie cofnęło się kilka godzin później.

- To dość niebezpieczne. Burmistrz powinien zalecić ludziom pozostanie w domach - powiedział James Mohn, 54-letni szef kuchni nadbrzeżnej restauracji The Daily Catch. Aktualne warunki pogodowe nazwał najgorszą burzą, jaką widział kiedykolwiek podczas swojego 30-letniego życia w mieście.

Władze ostrzegały, że silny wiatr wiejący od oceanu może utrzymywać spiętrzenie wody. Istnieje także możliwość, że poziom wody się podniesie podczas kolejnych dwóch przypływów - około północy oraz sobotniego południa czasu lokalnego. Zalecano bostończykom mieszkającym w regionach przybrzeżnych, aby ewakuowali się z domów w trakcie porannych powodzi i żeby nie wracali zanim sztorm nie odejdzie.

- Zapowiada się, że warunki pogodowe w środku nocy będą gorsze niż podczas przypływu w ciągu dnia. Woda już została zepchnięta w kierunku wybrzeża, a właśnie w nocy burza będzie najsilniejsza - powiedział Alex Sosnowski, starszy meteorolog AccuWeather.

Około 3 tysięce lotów zostało odwołanych. Z powodu silnego wiatru ewakuowano wieżę kontroli lotów w Porcie Lotniczym Waszyngton-Dulles. Większość rejsów wstrzymały w piątek nowojorskie lotniska LaGuardia oraz mienia John F. Kennedy’ego. Nie wyleciała jedna czwarta samolotów kursujących na trasie między Nowym Jorkiem a Bostonem.

Jedna z maszyn lądująca na Waszyngton-Dulles wpadła w tak silne turbulencje, że większości pasażerów zrobiło się niedobrze. Blisko tego stanu znaleźli się również piloci - poinformowała Państwowa Agencja Lotnicza.

W mieście Quincy policja wyciągała ludzi z podtopionych domów z pomocą koparki.

Mieszkańców terenów położonych nad brzegiem Atlantyku zachęcano do ewakuacji ze swoich domów i przeniesienie się w wyżej położone miejsca - poinformował Chris Besse, rzecznik prasowy Agencji Zarządzania Kryzysowego Massachusetts.

Sara Moran, 59-letnia matka sześciorga dzieci martwiła się, czy jej dom w Scituate na południe od Bostonu przetrwa tak trudne warunki.

- Wszystkie domy znajdujące się na południe od mojego zostały zmiecione przez burzę w 1978 roku. Mój dom ma "ryzyko w pakiecie": piękne widoki, podatki, zabiegi konserwacyjne i właśnie ryzyko - powiedziała w wywiadzie dla Burlington.

Jak podaje AccuWeather, na prowincjach stanu Nowy Jork oraz północno-wschodniej Pensylwanii spadło nawet 45,72 centymetra śniegu.

