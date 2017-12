Woda wylana ze szklanki natychmiast zamarza, a Niagara to "lodospad"

"Jakby skóra stanęła mi w ogniu". Syberyjskie mrozy za oceanem - 28-12-2017 Nad część terytorium Stanów Zjednoczonych, w tym region Wielkich Jezior, napłynęło arktyczne powietrze z północy. Efekt: gwałtowne obniżenie się temperatury, śnieżyce i zawieje. Meteorolodzy ostrzegają, że to nie koniec pogodowych kłopotów. czytaj dalej

W pobliżu jeziora Ontario w Kanadzie temperatura btła tak niska, że woda zamarzała w powietrzu. To zasługa nagłego napływu arktycznego powietrza, które doprowadziło do ochłodzenia tak gwałtownego, że w środę na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady słupki termometrów wskazywały nawet do 42 stopni Celsjusza na minusie.

Zamiana wody w mróz

Pracownica stacji meteorologicznej w Manitou postanowiła to zilustrować w zapadający w pamięć sposób. Gdy w pobliżu miejscowości Fort Frances nad jeziorem Ontario temperatura spadła do -27 stopni Celsjusza, energicznym ruchem rozlała nad sobą pełną szklankę wody. Zamiast lodowatej strugi spadł na nią deszcz lodowych kryształków.

Gdziekolwiek spojrzysz, śnieg

Za gwałtownym spadkiem temperatur w Kanadzie i na północy oraz wschodzie Stanów Zjednoczonych stoi napływająca masa arktycznego powietrza. Doprowadziło ono między innymi do bardzo intensywnych opadów śniegu w regionie Wielkich Jezior.

O tym, dlaczego tak się dzieje, w czwartek na antenie TVN 24 opowiadał Tomasz Wasilewski. Prezenter powołał się na przykład jeziora Erie, u brzegów którego doszło do potężnych opadów śniegu. Tłumaczył, że woda jezior w regionie Wielkich Jezior miała około 10 stopni Celsjusza, a z północy napłynęło wówczas lodowate powietrze. Gdy jest ono zasilane parującymi wodami jeziora, przez co stopniowo pojawiają się, a następnie wypiętrzają masywne, wielopiętrowe kłębiaste chmury, cumulonimbusy.

Meteorolodzy z amerykańskiego serwisu pogodowego Accuweather prognozują, że jeszcze przed nowym rokiem w regionie Wielkich Jezior dojdzie do kolejnych burz, śnieżyc i zamieci.

"Lodospad"

W piątek nad ranem czasu lokalnego temperatura nad wodospadem Niagara spadła do -15 stopni Celsjusza. Jak informują lokalne agencje meteorologiczne oraz pracownicy Parku Narodowego, mróz jest tak siarczysty, że wszystko pokryła warstwa zmrożonego śniegu i z wodospadu spadają ogromne kry i lodowe sople.

Bill Willard, wiceprezydent Canadian Automobile Association, kanadyjskiego stowarzyszenia, które świadczy pomoc kierowcom, przyznał, że w ciągu trzech ostatnich dni CAA odebrało prawie 1500 zgłoszeń związanych z zamarzniętymi samochodami.

- To chyba przez to, że to pierwsze takie uderzenie mrozu, jakie mamy w tym roku - zapewnił. - Nie byliśmy na to gotowi i oto, dlaczego tak to wygląda - mówił.

Według danych stowarzyszenia Environment Canada zazwyczaj średnia temperatura w grudniu to około 2,3 stopnia Celsjusza na minusie. Od 1 do 28 grudnia wynosiła ona 4,4 stopnia poniżej zera - dwa stopnie Celsjusza mniej niż zwykle.

- To dość brutalna zmiana - przyznał klimatolog David Phillips. - Taka pogoda może potrwać do połowy stycznia, nim się trochę unormuje - dodał.

Wideo Wodospad Niagara prawie skuty lodem