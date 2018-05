Woda zalała miasto, wystarczyły cztery godziny

Cztery godziny wystarczyły, żeby na kolumbijskie miasto Medellin, drugie co do wielkości w kraju, spadło 121 litrów wody na każdy metr kwadratowy. Ulicami płynęły potoki, nie kursowało też metro.

W kolumbijskie miasto Medellin w środę uderzyła potężna burza, niosąca ze sobą intensywne opady deszczu. Grzmieć zaczęło około południa czasu lokalnego i, jak podaje agencja informacyjna Reutera, trwało to cztery godziny.

- Nasze urządzenia zarejestrowały maksymalny opad na poziomie 121 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu godziny. To jest zbyt wiele wody, co spowodowało, że potoki zalewają południowy wschód naszego miasta - powiedział szef służb meteorologicznych DAGRD Jaime Enrique Gomez.

1675 piorunów w cztery godziny

Podczas nawałnicy w obszarze metropolitarnym Medellin, zamieszkałym przez ponad trzy miliony ludzi, błyskawice przyszły niebo ponad 1500 razy. Jak podał portal elcolombiano.com, powołując się na system wczesnego ostrzegania w dolinie Aburra, między 12 a 16.30 pojawiło się 1675 piorunów. Odnotowano je w okolicach Medellin, Itagui, Envigado i Sabanety, z czego w samym Medellin 688 razy.

Nie funkcjonowało metro

O godzinie 15.40 system wczesnego ostrzegania przekazał informację, że najsilniejsze opady występowały w Itagui i na zachodzie Envigado. Silnie padało również we wschodnich okolicach Medllin oraz na północ od Bello, Copacabany i Girardoty.

Tak silne opady spowodowały szereg utrudnień komunikacyjnych. Ulicami płynęły potoki, przez co utworzyły się ogromne korki. Przez półtorej godziny nie funkcjonowały trzy linie metra. Woda zalała również pierwsze piętro i parking centrum handlowego Monterrey. Nie ma doniesień o rannych czy ofiarach śmiertelnych.

Internet zalały zdjęcia i filmiki przedstawiające burze oraz jej skutki - wśród nich podtopione ulice. Ich autorów skrytykował Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego Jaime Enrique Gómez. - Ludzie zbliżają się do rzek i strumieni, żeby zrobić zdjęcia, ryzykując swoje życie. Powinni mieć świadomość, że podczas ulewy wzrost poziomu wody może być nagły i najlepiej jest trzymać się z daleka - powiedział.

Medellin to drugie co do wielkości miasto Kolumbii. W całym obszarze metropolitarnym żyje ponad trzy miliony ludzi.











