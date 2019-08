Woda zalała ulice, błyskawicznie wdarła się do autobusu

Ewakuacja tysięcy mieszkańców. "Istnieje ryzyko, że tama może pęknąć" - 01-08-2019 Część ściany zbiornika retencyjnego Toddbrook zawaliła się pod naporem wody. Istnieje ryzyko, że tama pęknie. Z brytyjskiego miasta Whaley Bridge ewakuowano tysiące osób. czytaj dalej

W środę pasażerowie jednego z autobusów kursujących po Nowym Jorku musieli ratować się ucieczką na siedzenia foteli, aby uniknąć zalania butów przez wodę, która wdarła się do środka pojazdu.

Autobus jechał po najbardziej zalanym obszarze

Zalanie spowodowanie było intensywną burzą, która nawiedziła tego dnia nowojorski okręg Staten Island, zalewając część ulic.

Droga, którą poruszał się autobus, miejscami bardziej przypominała rzekę. Gdy woda wlała się do środka, niektórzy pasażerowie stanęli na siedzeniach, inni trzymali nogi w górze, by uniknąć całkowitego zmoczenia obuwia. Wideo z wnętrza pojazdu trafiło do mediów społecznościowych.

Bycie kierowcą autobusu to wyzwanie

Rzecznik prasowy Metropolitan Transportation Authority (MTA), nowojorskiego systemu transportu zbiorowego, zapytany o incydent stwierdził, że jest to widoczny przykład na to, z jakimi wyzwaniami zmagają się codziennie kierowcy autobusów, aby przewozić miliony pasażerów w bezpieczny sposób.

Rzecznik dodał również, że nie odnotowano żadnych obrażeń, a autobus zakończył swoją trasę zgodnie z planem. Agencja ma przyjrzeć się dokładnie incydentowi i upewnić się, że wszystkie procedury zostały zachowane.