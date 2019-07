Woda zalewa jeden z największych obozów dla uchodźców na Ziemi

Barry się zbliża, mieszkańcy opuszczają domy. Możliwe "zagrażające życiu powodzie" - 12-07-2019 Do wybrzeża Luizjany zbliża się sztorm tropikalny Barry, który niebawem może stać się huraganem. Stanowe służby zostały postawione w stan gotowości, ewakuowano część mieszkańców. Ci, którzy zostali, gromadzą zapasy wody i żywności. Według meteorologów sztorm przyniesie ze sobą długotrwałe i wyjątkowo ulewne deszcze, które mogą doprowadzić do powodzi błyskawicznych. czytaj dalej

Od 4 lipca południowo-wschodni Bangladesz nawiedzają ulewne deszcze monsunowe. Ekstremalna pogoda pogorszyła i tak trudne warunki, w jakich żyje niemal milion ludzi.

Mieszkają w pobliżu Koks Badźar niedaleko granicy z Birmą, w uważanym za największy na świecie obozie dla uchodźców.

Z powodu deszczów monsunowych i powodzi przesiedlono stamtąd już kilka tysięcy osób. Ci, którzy zostali w swoich prowizorycznych domach, walczą z żywiołem - przy pomocy worków z piaskiem i rur cementowych umacniają okoliczne zbocza. Z powodu osuwisk doszczętnie zniszczonych zostało już kilkaset domów.

- Ze względu na gwałtowną pogodę warunki w obozach są coraz gorsze. Przy większej ulewie potrzeby mogą drastycznie wzrosnąć - powiedział Alain Balandi Domsam, przedstawiciel UNICEF w Bangladeszu. - Wraz z naszymi partnerami zwiększyliśmy dystrybucję niezbędnych zasobów, w tym tabletek do oczyszczania wody i karimat dla dzieci i ich rodzin - dodał.

Ofiary śmiertelne

Jak poinformował na Twitterze UNICEF, w wodach powodziowych utonęło dwóch chłopców, kilkoro dzieci zostało rannych. Ponad pięć ośrodków edukacyjnych wspieranych przez UNICEF zostało poważnie uszkodzonych, a częściowo zniszczonych zostało ponad 750. Z uwagi na niebezpieczną pogodę wstrzymano edukację ponad 60 tysięcy dzieci.

Problemem są także fatalne warunki sanitarne, które pogarszają się z każdym dniem intensywnych opadów. - Zapewnienie dzieciom i rodzinom dostępu do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych jest absolutnie kluczowe dla ich ochrony - zaznaczyła Berta Travieso, która pełni obowiązki szefa biura terenowego UNICEF w Koks Badźar.

Powodzie Bangladeszu (PAP/EPA/SALMAN SAEED)

Bez wody i jedzenia

Kiedy deszcze monsunowe uderzyły w południowo-wschodni Bangladesz, Hafiz Ullah i jego rodzina porzucili swój dom wykonany z bambusa i brezentu, aby schronić się w pobliskiej szkole.

- Wszystkie nasze rzeczy zostały skradzione - powiedziała w rozmowie z CNN żona Ullaha, Kawser. - Dlatego muszę teraz żyć w ciemności. Straciłam latarkę i baterię - dodała. Podkreśliła, że nie mogą nic ugotować, ponieważ lodówka i kuchenka zostały zniszczone. - Nie mamy jedzenia, więc nie możemy dać niczego naszym dzieciom. Nie mogą też pić wody ani wychodzić na zewnątrz z powodu powodzi - dodała.

Nad uzupełnieniem zapasów żywności na bieżąco pracują przedstawiciele Światowego Programu Żywnościowego. Według szacunków pomoc dotarła już do 11 tysięcy najbardziej potrzebujących osób.

Intensywne obady deszczu mają się utrzymać w tym rejonie co najmniej do 16 lipca.

Wypędzenie Rohindżów

Obóz w okolicach Koks Badźar (Cox's Bazar) jest uważany za największy na świecie obóz dla uchodźców, według szacunków żyje tam na co dzień ponad milion uchodźców, w większości Rohindżów.

Trafili tam, gdy w 2017 roku armia birmańska prowadziła zakrojone na szeroką skalę działania wymierzone w tę muzułmańską mniejszość. W następstwie brutalnej operacji przeprowadzonej przez siły zbrojne z Birmy do Bangladeszu uciekło wtedy ponad 700 tysięcy Rohindżów. Misja rozpoznawcza ONZ w Birmie rok po tych wydarzeniach opublikowała raport, w którym stwierdziła, że birmańska armia dokonała masowych zbrodni na muzułmanach Rohindża z "zamiarem ludobójstwa".

Heavy rainfall in the last 4 days have caused landslides and extensive flooding in the #Rohingya #refugee camps and host community, and is expected to continue.



Over 2,400 families have been affected and many have already been relocated. #AChildIsAChild pic.twitter.com/vsg4C6Ofy3 — UNICEF Bangladesh (@UNICEFBD) 6 lipca 2019