Wodospady na schodach metra. Potężna ulewa w Nowym Jorku

Ulicami płynęły potoki, więc schronienia szukali na dachach. Kilka osób straciło życie - 17-04-2018 Co najmniej dziewięć osób nie żyje w wyniku powodzi, które nawiedziły Dar es Salaam - stolicę Tanzanii. Zniszczonych zostało również przynajmniej 20 domów. Pełna skala zniszczeń nie jest jeszcze znana. czytaj dalej

Potężne urwanie chmury

W poniedziałek nad północno-wschodnią częścią Stanów Zjednoczonych przemieścił się front atmosferyczny, który przyniósł wysokie opady i silny wiatr.

Zarówno miasto Nowy Jork, jak i okoliczne tereny doświadczyły w poniedziałek burz. Zaledwie w ciągu 6-8 godzin spadło przynajmniej 70 litrów na metr kwadratowy deszczu.

- Obszar ten został nawiedzony przez potężny układ frontalny - powiedział meteorolog AccuWeather Dave Dombek. - Masa powietrza, która przemieściła się znad stanów usytuowanych nad Zatoką Meksykańską, połączyła się z powietrzem znad Oceanu Atlantyckiego, dlatego też zawiera w sobie bardzo dużo wilgoci - dodał Dombek.

W Central Parku tylko do południa czasu lokalnego odnotowano opady w wysokości ponad 83 l/mkw.

Wideo upload/tvnmeteo/video_watermark_tvnmeteo/ventuusa.mp4

Paraliż komunikacyjny

W Nowym Jorku poruszanie się zarówno naziemną, jak i podziemną komunikacją było miejscami niemożliwe. Schody do metra zamieniły się w wodospady, a torowiska w niektórych miejscach - w baseny. W rezultacie tak wysokich opadów również ulice stały się nieprzejezdne.

Pogoda uniemożliwiła także komunikację drogą powietrzną. Sparaliżowany został ruch na międzynarodowych lotniskach stanu Nowy Jork. Ponadto setki lotów w północno-wschodnich Stanach zostały odwołane lub opóźnione.

Wideo i zdjęcia prezentujące miejskie wodospady:

scenes from 145th st/broadway. @NYCTSubway @MTA @NY1 #justalittlerain pic.twitter.com/vUYed8Se6g — josh guild (@jbguild) 16 kwietnia 2018



Good morning and welcome to hell pic.twitter.com/EJ39NBwr7R — Jeremy Barr (@jeremymbarr) 16 kwietnia 2018



Happy Monday!!! Thx @MTA pic.twitter.com/6WHuHz4oIE — BAG LADY (@birdrib_) 16 kwietnia 2018



NYers Chase Subway Waterfalls & Brave Train Rain During Nasty Monday Commute https://t.co/JfejgUo0fY (GIF: @BretHyde) / P.S. You can help #BringBackGothamist here https://t.co/pr3AVq83BN pic.twitter.com/hEl959vbIu — Gothamist (@Gothamist) 16 kwietnia 2018



@MTA @unsuckMTA @NYCMayor so rain storms are normal underground @bryantparknyc at 42nd st station?!? Wtf will the station collapse on us!?! pic.twitter.com/qCcwX0goSh — TinyDancer (@NinetiesDancer) 16 kwietnia 2018