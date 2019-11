Zmiany klimatu "zagrażają losom ludzkości" - 06-11-2019 Raport o katastrofalnych skutkach zmian klimatu opublikowano na łamach czasopisma "BioScience". Jego autorzy ostrzegają, że zmiany klimatyczne nasilają się szybciej niż wcześniej przewidywano. Pod artykułem podpisało się już ponad 11 tysięcy naukowców ze 150 krajów. czytaj dalej

Arktyka dla Ziemi jest bezcenna - to jeden z regulatorów klimatu. By tę rolę Arktyki ratować, ekologiczni aktywiści pozwali rząd Norwegii. Domagają się zakazu wydobycia ropy naftowej z tych mroźnych regionów. Sprawą zajął się sąd apelacyjny, a wśród pozywających jest Greenpeace i organizacje młodzieżowe.

- Skoro politycy nie podejmują działań, by rozwiązać kryzys klimatyczny, to może wyrok sądu ich do tego zmusi - mówi Gaute Eiterjord z młodzieżowej organizacji ochrony środowiska Natura i Młodzi.

- Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji klimatycznej. Pozwaliśmy norweski rząd, bo łamie konstytucję i ustalenia paryskiego szczytu klimatycznego - dodaje Frode Pleym, prezes norweskiego oddziału Greenpeace.

"Prawo do życia w zdrowym środowisku"

Sprawa ciągnie się od 2016 roku. Aktywiści w pozwie powołują się na ratyfikowaną przez ich kraj paryską umowę klimatyczną i norweską konstytucję.

Konkretnie na artykuł 112: "Każdy ma prawo do środowiska naturalnego, które sprzyja zdrowiu, i do natury, której zasoby i różnorodność podlegają ochronie. Bogactwa naturalne powinny być wykorzystywane na podstawie długoterminowych i wielostronnych przemyśleń tak, aby prawo to ochronić również dla następnych pokoleń".

- Wszystko, czego się domagamy, to nasze prawo do życia w zdrowym środowisku, co gwarantuje nam konstytucja. Rząd, pozwalając na wydobycie ropy z dna Morza Barentsa, łamie to prawo - dodaje Tina Våje z organizacji Natura i Młodzi.

Zmiany klimatyczne na świecie (Małgorzata Latos/PAP)

Paliwa kopalne powinny pozostać w ziemi

Rząd Norwegii wydał kilkanaście koncesji na odwierty w Morzu Barentsa. Ropę naftową chcą tu wydobywać największe światowe koncerny, co w dobie walki z pędzącą klimatyczną katastrofą budzi niepokój eko-aktywistów i naukowców.

- Jeżeli chcemy powstrzymać kryzys klimatyczny, to paliwa kopalne powinny pozostać w głębi ziemi. My w tej chwili spalamy 186 tysięcy litrów ropy każdej sekundy, to jest zbrodnia - tłumaczy prof. Piotr Skubała z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.

Młodzi Norwegowie nie chcą, by ich kraj przyczyniał się do pogłębiania klimatycznego kryzysu.

- Jak najbardziej im kibicuję - mówi dr Mikołaj Golachowski, biolog i polarnik. Zwraca też uwagę na jeszcze jedno zagrożenie związane z odwiertami. - Zawsze może dojść do jakiejś awarii. Im dalej na północ jesteśmy, im bardziej ekstremalne są warunki, tym trudniej byłoby usunąć skutki takiej awarii - tłumaczy.

1:0 dla norweskiego rządu

Norweskie władze zagrożenia jednak nie widzą.

- Ten pozew mógłby dotyczyć wszystkiego, na co norweski rząd wydaje pozwolenia - budowa dróg, rolnictwo, infrastruktura. Używając argumentacji naszych oponentów tak naprawdę każdy z projektów można by podpiąć pod niszczenie środowiska i negatywny wpływ na globalny klimat - kontruje Fredrik Sejersted, pełnomocnik rządu Norwegii.



W starciu Norwegia kontra aktywiści na razie jest 1:0 dla rządu. W ubiegłym roku sąd przyznał, że władze zezwalając na odwierty nie złamały konstytucji. Trwający właśnie proces apelacyjny zakończy się w styczniu. Aktywiści wierzą, że tym razem wygra Arktyka.

