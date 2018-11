Wołanie o pomoc z Fidżi. "Jesteśmy ofiarami stylu życia ludzi tak zwanego pierwszego świata"

Fale upałów, choroby układu krążenia, ginące gatunki. Tak Polska odczuje zmiany klimatu - 08-10-2018 Przeciągające się fale upałów, coraz dłuższe okresy bez opadów, przerywane ulewami i nawałnicami, większe ryzyko pożarów. To i znacznie więcej grozi Polsce w najbliższych latach w związku z ociepleniem klimatu. Rządowi eksperci przygotowali projekt dokumentu "Polityka Ekologiczna Państwa 2030", w którym stawiają diagnozę zagrożeń. czytaj dalej

Fidżi - wyspiarskie państwo na Oceanie Spokojnym, położone na 332 wyspach i około 500 wysepkach pochodzenia wulkanicznego. Mieszka tam ponad 880 tysięcy ludzi.

Krajobrazy Fidżi dla wielu osób są wyobrażeniem wakacyjnego raju. Piękne plaże, bujna roślinność. Mieszkańcy jednak robią wszystko, aby świat usłyszał o Fidżi nie tylko jako o kraju, gdzie można spędzić wymarzone wakacje, a także miejscu, któremu zagraża podnoszenie się poziomu morza. Apel o pomoc wyśpiewał między innymi miejscowy chór kościelny.

Chociaż w archipelagu wznoszą się góry wulkaniczne o wysokości nierzadko przekraczającej 1000 metrów nad poziomem morza, wiele z wysepek jest wybitnie nizinnych - ma postać atoli koralowych. Wysokość niektórych nie przekracza metra nad poziomem morza. Naukowcy przewidują, że do końca wieku właśnie o tyle wzrośnie poziom oceanu światowego.

"Jesteśmy ofiarami zmian klimatycznych"

- W ciągu ostatnich dziesięciu lat teren bardzo się skurczył. Nam pokazano, gdzie kiedyś była plaża, a gdzie teraz jest. Ziemia urywa się tuż przy samych domach, które były budowane dużo, dużo dalej - mówiła reporterce TVN24 Sylwii Piestrzyńskiej Martyna Skura, podróżniczka i autorka bloga "Life in 20 kg". - Mieszkańcy Fidżi zaczęli budować ze skał jakby wychodzące w morze falochrony. Tak żeby tę długą falę i prąd złamać - dodała Skura.

Z powodu zmniejszania się powierzchni wysp przesiedleni mają zostać mieszkańcy 30 wiosek.

- Jesteśmy ofiarami stylu życia ludzi tak zwanego pierwszego świata. Ofiarami zmian klimatycznych. To nie był boży plan. Problem jest bardzo poważny. Mamy mało czasu. Świat musi usłyszeć nasz głos - apelował arcybiskup Peter Loy Chong, ordynariusz archidiecezji Suva na Fidżi.

- Fidżi i tak jest chyba w dobrej sytuacji o tyle, że nie są to wyspy, jak na przykład Malediwy, zupełnie na poziomie morza - mówiła podróżniczka Monika Witkowska. - Na Fidżi najwyższa góra ma ponad 1300 metrów, tak że w razie czego jest gdzie się schronić - podkreśliła.

Kiribati "najtragiczniejszym przykładem"

Problem podnoszącego się poziomu morza dotyczy wielu państw wyspiarskich. W niebezpieczeństwie jest między innymi Kiribati. Niektórzy mieszkańcy kraju już teraz wykupili ziemię na zagrożonym zalaniem Fidżi.

- Mieszkańcy wysp Kiribati są najtragiczniejszym przykładem, bo tam ta woda podnosi się najbardziej - podkreślił Michał Cessanis, podróżnik z National Geographic Polska - Mówi się nawet, że Kiribati pierwsze zniknie pod wodą - zaznaczył. Woda morska zalewa wodę pitną, a zachodzące zmiany klimatyczne przyczyniają się do tragicznych susz i występowania nękających archipelag coraz silniejszych cyklonów tropikalnych.

Zobacz materiał "Czarno na białym" o zmianach klimatu:

Wideo Zegar tyka - materiał ”Czarno na białym” z 4 września

Spalanie paliw kopalnych głównym winowajcą

Większość naukowców nie ma wątpliwości, że proces ocieplania się klimatu w znacznej mierze potęguje człowiek. - Głównym winowajcą tych procesów jest spalanie paliw kopalnych, czyli ropy, gazu i węgla. Węgiel w Polsce odpowiada za zdecydowaną większość produkcji energii elektrycznej - mówi Oskar Kulig, specjalista ds. polityki klimatycznej i energetycznej z WWF Polska.

Według naukowców ludzie muszą zrobić wszystko, co mogą, aby ograniczyć globalne ocieplenie. Na początku października opublikowano raport oenzetowskiego Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Należy dążyć do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza do końca wieku - podkreślają eksperci.

Głównym wnioskiem, jaki wynika z raportu, jest to, że wzrost temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza będzie miał znacznie poważniejsze skutki, niż do tej pory myślano. Tę wartość należy potraktować jako ostatni próg bezpieczeństwa globalnego ocieplenia. Wcześniej, m.in. w porozumieniu paryskim, jako granicę bezpieczeństwa wskazywano dwa stopnie.

Bez podejmowania radykalnych środków średnia globalna temperatura na Ziemi do końca tego stulecia może wzrosnąć o cztery stopnie Celsjusza.

Jakie skutki ocieplenia klimatu odczuje Polska? Zobacz projekt "Polityka Ekologiczna Państwa 2030".

Zobacz cały materiał

Wideo Fidżi jest zagrożone przez podnoszenie się poziomu wody w oceanie