Wpadły do dziury i nie mogły wyjść. Na ratunek dwóm słoniątkom

Aligator przyszedł do fryzjera. "Nie był umówiony" - 06-05-2019 Aligator wędrował po ulicach miasta Port Richey w stanie Floryda. W pewnym momencie zawitał do salonu fryzjerskiego. Wezwano policję. czytaj dalej

Dół, do którego w poniedziałek wpadły zwierzęta, znajdował się na prywatnej posesji. Miejscowi twierdzili, że wcześniej dwie słonice próbowały uratować swoje młode. Niestety bezskutecznie.

Podniesiono go koparką

Służby zajmujące się ochroną dzikiej przyrody musiały użyć koparki, aby wykopać drogę do wolności dla małych słoni. Po tym, jak usunięto część ziemi, jeden z nich natychmiast wydostał się z dziury i pobiegł do swojej matki. Drugie ze słoniątek nie mogło poradzić sobie z wyjściem i zaczęło rozpaczliwie krzyczeć. Wtedy za pomocą koparki podsadzono zwierzę, dzięki czemu było w stanie się uwolnić. Zamiast jednak pobiec do matki, pozostało w pobliżu ratowników, spoglądając w ich kierunku. Dopiero głośne petardy nakłoniły go do powrotu do dżungli.