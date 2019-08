Wpłynęli w pumeks rozmiarów Manhattanu. "To była dla nas zagadka"

"Zobaczyliśmy wielką czarną chmurę wydobywającą się z krateru" - 29-08-2019 Na włoskiej wyspie Stromboli doszło do silnej erupcji wulkanu. W jej wyniku do morza zaczęły wpadać duże fragmenty skał, a nad morzem uniosła się ogromna chmura dymu i popiołu. Turyści i mieszkańcy uciekali w panice. czytaj dalej

Fonualei

Ogromny pumeks na oceanie

Według NASA pumeks powstał po eksplozji podwodnego wulkanu na wyspiepołożonej w pobliżu Tonga. Dryfujące połacie skały wulkanicznej po raz pierwszy zauważono 9 sierpnia. Jednymi z pierwszych, którzy się na nie natknęli, byli australijscy żeglarze, którzy płynęli w kierunku Vanuatu na katamaranie ROAM - Larissa i Michael Houltowie.

- To było trochę straszne - opowiadała Larissa telewizji CNN. Jak opisywała, wody oceanu były nieprzezroczyste, przez co niczego w nich nie było widać - nawet odbicia Księżyca w tafli wody. - To była dla nas zagadka, nie wiedzieliśmy, czy właśnie nie wpłynęliśmy na aktywny wulkan - podkreśliła Larissa.

Przewiduje się, że pumeks dotrze do wybrzeża Australii w ciągu dziesięciu miesięcy i będzie mieć pozytywny wpływ na lokalne mikroorganizmy. Według profesora Scotta Bryana z Uniwersytetu Technologii w Queensland, który specjalizuje się w geochemii, obecnie pumeks przesuwa się z prędkością 10-30 kilometrów w ciągu dnia.

- Na jego prędkość mają wpływ prądy oceaniczne, fale i wiatr - powiedział Bryan.

Naukowiec stwierdził również, że takie wydarzenia występują co pięć lat. W efekcie powstają tryliony kawałków pumeksu różnej wielkości. Podczas badania przeprowadzonego w 2012 przez Bryana i innych naukowców odkryto, że dryfujący pumeks jest jednym ze sposobów, dzięki którym życie morskie może przenosić się w inne części oceanu.

Tak wygląda pumeks w porównaniu z wielkością Manhattanu (NASA Earth Observatory/Joshua Steven/Landsat/U.S. Geological Survey/Michael Carlowicz)

Ratunek dla raf?

Sierpniowa erupcja wulkanu mogła wywrzeć równie pozytywny efekt na faunę i florę oceaniczną. Bryan ostrzegł jednak, że efektem ubocznym może być sprowadzenie do regionu inwazyjnych gatunków zwierząt i roślin, które mogą przypłynąć na pumeksie jak na łódce.

- Każda część pumeksu jest jak środek transportu dla czegoś, co może się przyczepić i zostać przeniesione przez cały ocean - mówił Bryan w rozmowie z telewizją CNN. - Będziemy mieli miliony, jeśli nie miliardy dziesiątek osobników różnych gatunków masowo docierających na wybrzeże. Wszystkie będą zdrowe i znajdą nowy potencjalny dom - dodał naukowiec.

Fragment pumeksu znaleziony na Pacyfiku (PAP/EPA/ERIKA FISH HANDOUT)

Duże wyzwanie

Bryan stwierdził, że największym wyzwaniem jest rozsianie koralowców, ponieważ nie potrafią one odnajdywać sobie nowych siedlisk tak dobrze, jak inne zwierzęta takie jak kraby.

- Koralowce muszą osiągnąć wiek reprodukcyjny. Wtedy mogą zacząć się rozmnażać i rozsiewać larwy w okolicach Wielkiej Rafy koralowej - powiedział Bryan. Jeśli jednak nowe koralowce załapują się na "przejażdżkę" na pumeksie, mogą stać się kolonizatorami rafy.

- Z czasem pumeks staje się podmokły i powoli opada na dno morskie, gdzie zalega. Następnie te rośliny i zwierzęta oraz życie morskie mogą dalej żyć i rosnąć w nowym miejscu - stwierdził Bryan.

W 2016 i 2017 roku podwyższona temperatura wody spowodowana zmianami klimatu doprowadziła do blaknięcia raf koralowych. Zjawisko uważane jest za największe zagrożenie dla raf koralowych na całym świecie. Polegało ono na zanikaniu glonów i innych organizmów żywych żyjących w symbiozie z koralowcami. W efekcie zginęła około połowa koralowców na Wielkiej Rafie Koralowej, a także wiele innych przedstawicieli gatunku znajdujących się na całym świecie.