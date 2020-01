Wrak Titanica chroniony specjalną umową. "Będzie traktowany z należytą wrażliwością i szacunkiem"

Sztorm Gloria szaleje na Półwyspie Iberyjskim - 21-01-2020 Ten tydzień na Półwyspie Iberyjskim rozpoczął się gwałtowną pogodą. Sztorm Gloria przyniósł spore zniszczenia i ofiary śmiertelne - w Hiszpanii zginęły cztery osoby. W Portugalii ranna została jedna osoba. czytaj dalej

Ochrona wraku statku

Jak poinformował we wtorek brytyjski rząd, umowa ze Stanami Zjednoczonymi chroniąca wrak Titanica weszła w życie. Dzięki umowie władze obu państw mają prawo do przyznawania lub odmawiania zezwolenia na wejście do wraku, co ma zapobiegać zabieraniu z niego jakichkolwiek przedmiotów.

Wrak Titanica znajduje się w wodach międzynarodowych - około 650 kilometrów na wschód od kanadyjskiej prowincji Nowa Funlandia. Od czasu jego odnalezienia w 1985 roku do wraku zeszły dziesiątki ekspedycji, których uczestnicy zabierali z niego fragmenty statku lub przedmioty codziennego użytku, a następnie je sprzedawali. W 2015 r. menu pasażerów pierwszej klasy zostało wylicytowane na aukcji za 88 tys. dolarów. Ponadto eksperci od dawna ostrzegali, że eksploracja wraku, a szczególnie lądowanie na nim miniaturowych łodzi podwodnych, szkodzi jego konstrukcji.

Międzynarodowe porozumienie o ochronie wraku było negocjowane, także z udziałem Kanady i Francji, od 1986 r. Wielka Brytania podpisała umowę o ochronie Titanica już w 2003 r., ale weszła ona w życie dopiero teraz, po tym jak w listopadzie zeszłego roku została ratyfikowana przez Stany Zjednoczone.



- Leżący dwie i pół mili pod powierzchnią oceanu RMS Titanic jest przedmiotem najlepiej udokumentowanej tragedii morskiej w historii - powiedziała we wtorek w Belfaście Nusrat Ghani, brytyjska podsekretarz stanu ds. transportu morskiego. - To doniosłe porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zachowania wraku oznacza, że będzie on traktowany z należytą wrażliwością i szacunkiem jako miejsce ostatecznego spoczynku ponad 1500 osób. Wielka Brytania będzie teraz ściśle współpracować z innymi państwami północnoatlantyckimi w celu zapewnienia wrakowi Titanica jeszcze większej ochrony"- zapewniła.

Wideo Bakterie zjadają Titanica

Historia statku

Zbudowany w stoczni Harland and Wolff w Belfaście RMS Titanic był w swoim czasie najbardziej luksusowym statkiem pasażerskim na świecie i - jak zapewniano - miał być niezatapialny. Zatonął jednak podczas pierwszego rejsu z Southampton w Anglii do Nowego Jorku. Statek zderzył się z górą lodową 15 kwietnia 1912 r. W wypadku zginęło 1517 osób.