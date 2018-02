Wstrząsy pod wulkanem. Od co najmniej 40 lat nie było tak silnych

Pod wulkanem Öræfajökull w drugim tygodniu lutego doszło do wstrząsu. Zdaniem ekspertów oznacza on wzmożoną aktywność w regionie. To o tyle niepokojące, że wulkan należy do najbardziej niebezpiecznych na Islandii.

Do trzęsienia o magnitudzie 3,6 doszło w piątek 9 lutego po godzinie 5 rano. Niedługo po nim odnotowano 10 mniejszych wstrząsów wtórnych - niektóre z nich przebiegły niemal bezpośrednio pod gruntem, zaledwie 100 czy 200 metrów pod ziemią.

- To największe trzęsienie, do jakiego doszło pod Öræfajökull od 1976 roku, a więc od kiedy jesteśmy w stanie to dokładnie zmierzyć - przyznało Islandzkie Biuro Meteorologiczne (IMO)

Pod wulkanem

Jego eksperci dodali, że nie mają pewności co do tego, na jakiej głębokości doszło do trzęsienia ziemi, ale wygląda na to, że chodzi o 2-4 kilometry. Zaznaczyli też, że od roku odnotowuje się zwiększoną aktywność sejsmiczną w rejonie lodowca Vatnajökull, pod którym znajduje się wulkan. Od ostatniej jesieni zdołała jeszcze się nasilić - w tym czasie doszło do dwóch innych trzęsień o magnitudzie przekraczającej "trójkę" w skali Richtera.

Każdy wstrząs, który przekroczy "trójkę", a do którego dojdzie w pobliżu aktywnego wulkanu, jest uważany za poważne zagrożenie dla mieszkańców i stanowi oznakę wzmożonej aktywności

Ogniste góry na lodowcu

wulkanicznej. Islandczycy dobrze wiedzą, że nawet najsłabszy wstrząs jest symptomem tego, że wulkan się ożywił, a Öraefajökull jest drugim co do wielkości wulkanem Islandii.

Obszar lodowca Öræfajökull jest stale kontrolowany przez pracowników Islandzkiego Biura Meteorologicznego. Na razie wydano żółte ostrzeżenie. Gdyby doszło do wybuchu wulkanu, nie pozostałoby to bez wpływu na ruch lotniczy.

Erupcję wulkanu Öraefajökull w 1362 roku po dziś dzień uważa się za jedną z najpotężniejszych odnotowanych w historii Europy, jednak wówczas tereny wokół kaldery nie były zamieszkane. Kolejny potężny wybuch miał miejsce na przełomie lat 1727/1728. Przyniósł ofiary śmiertelne. Obecnie zabudowa mieszkalna znajduje się w zasięgu ewentualnej erupcji, co stanowi powód zaniepokojenia ekspertów oraz służb porządkowych po każdym, nawet stosunkowo słabym wstrząsie.