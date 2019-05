Wszedł na barierkę, zarwała się ziemia. Żołnierz zsunął się do czynnego wulkanu

Rośnie liczba ofiar cyklonu Fani. Zniszczenia w dwóch krajach - 04-05-2019

Cyklon Fani uderzył w piątek we wschodnie wybrzeże Indii. Żywioł przyniósł ze sobą porywy wiatru sięgające 205 kilometrów na godzinę. Cyklon dotarł też do Bangladeszu, gdzie zniszczył ponad tysiąc domów. W obu krajach zginęło co najmniej 17 osób. czytaj dalej