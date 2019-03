Co najmniej 23 osoby zginęły, a 50 zostało rannych. Wielu mieszkańców hrabstwa Lee we wschodniej Alabamie straciło po niedzielnym przejściu tornada dorobek swojego życia. Teraz zaczynają sprzątać zniszczone przez żywioł tereny.

Ponad 20 ofiar śmiertelnych serii tornad. Pod gruzami szukają ludzi - 04-03-2019 Co najmniej 23 ofiary śmiertelne to bilans serii tornad, jaka nawiedziła w niedzielę hrabstwo Lee w stanie Alabama - podał jego szeryf Jay Jones. Pod zwałami gruzu wciąż mogą znajdować się ludzie. czytaj dalej

W hrabstwie wystąpiły co najmniej trzy tornada, którym towarzyszył wiatr o prędkości dochodzącej do 274 kilometrów na godzinę. Zaklasyfikowano je jako żywioł piątego stopnia (EF4) w sześciostopniowej skali Enhanced Fujita (EF), liczonej od zera do pięciu (EF0 do EF5). Poza prędkością wiatru, skala określa również rozmiar zniszczeń, które niesie ze sobą trąba. W przypadku stopnia piątego jest to "dewastacja".

- To dla nas bardzo trudny czas. Nigdy wcześniej nie widziałem takich zniszczeń, a mieszkam tu od pół wieku. Nigdy wcześniej nie mieliśmy z czymś podobnym do czynienia - powiedział Jay Jones, szeryf hrabstwa Lee.

Tornada łamały i wyrywały drzewa, niszczyły całe połacie lasu. Gruzy domów zawisły na ocalałych, pojedynczych drzewach. Dziesiątki tysięcy osób zostało pozbawionych prądu.

Kilkadziesiąt osób uznaje się za zaginione, trwają akcje poszukiwawcze. W nadziei, że pod gruzami mogą znajdować się żywi ludzie, na miejscu tragedii pracuje ponad 150 ratowników, specjalnie wyszkolone psy oraz wolontariusze. Nie zidentyfikowano wszystkich spośród 23 ofiar śmiertelnych.

Wideo Tornada przeszły nad stanem Alabama. Materiał "Faktów w południe"

"Wszystko było totalnie zdewastowane"

W poniedziałek mieszkańcy i wolontariusze pracowali w mieście Salem, by odgruzować domy i posprzątać okolice po przejściu niszczycielskich trąb. Angela Locascio nie miała czego porządkować - jej dom przestał istnieć.

- Mój mąż obserwował pogodę. Nie spodziewał się, że będzie tak źle, jednak zobaczył w telewizji, że to [burza - red.] idzie na nas. Zabraliśmy nasze psy i uciekliśmy - opowiadała. - Wróciliśmy około godzinę później. Wszystko było totalnie zdewastowane. Wszystko było zniszczone. Wszystkie drzewa upadły. To jakbyś musiał rozpocząć wszystko na nowo. Wszystko, na co pracowałeś, zniknęło - dodała.

"Był powodem, dla którego żyłam"

Przyznała, że wie, że nie można z taką dokładnością przewidywać pogody i jedyne, co pozostaje, to zejść z drogi żywiołowi. - Na szczęście byliśmy jednymi ze szczęśliwców, którzy uciekli. Mam kilkoro przyjaciół, członków rodziny i współpracowników, którym się to nie udało - przyznała Locascio.

- To najgorszy dzień mojego życia - stwierdziła Carol Bean, wdowa po jednej z ofiar tornada w mieście Beauregard. Jej mąż zginął, gdy była w pracy. Ciało mężczyzny znaleziono na podwórku sąsiada. - Znalazł go nasz syn. Już nie żył, gdy do niego dotarliśmy. On był powodem, dla którego żyłam. Powodem, dla którego wstawałam - rozpaczała.

Inna z mieszkanek miasta, 61-letnia Julie Morrison powiedziała, że wraz z mężem przetrwali przejście żywiołu dzięki temu, że schowali się w wannie. - To druzgocące widzieć to wszystko. Po prostu dziękuję Bogu, że ja i mój mąż przeżyliśmy - mówiła.

Ogromne zniszczenia po przejściu tornada (PAP/EPA/JOHN AMIS)











"Gwałtowne i bardzo groźne"

Tornada były związane z superkomórką burzową, czyli rodzajem burzy, która może utrzymywać się nawet przez kilka godzin i przemierzać setki kilometrów.

Niedzielne żywioły wystąpiły dużo wcześniej, niż zazwyczaj. - Zwykle kulminacja tych zjawisk, czyli trąb powietrznych, przypada na czas od maja do września. Wtedy jest ich najwięcej - mówił we "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. - Jak na tę porę roku i początek sezonu były gwałtowne i bardzo, bardzo groźne – dodał.

Pomimo że sezon na tornada jeszcze się oficjalnie nie rozpoczął, śmierć poniosło już ponad dwukrotnie więcej osób niż w całym ubiegłym roku. W 2018 roku łącznie w Stanach Zjednoczonych w wyniku trąb zginęło dziesięć osób.

To najbardziej tragiczne zdarzenie od maja 2013 roku, kiedy w mieście Morre w stanie Oklahoma tornado o silne EF5 zabiło 24 osoby i raniło 375 kolejnych.