Dorian "to najbardziej gwałtowny huragan we współczesnej historii" - 02-09-2019 Huragan Dorian znajduje się obecnie nad Bahamami i powoli sunie na północny zachód w kierunku Florydy. Niesie ze sobą silny wiatr i ulewne deszcze. Według amerykańskich meteorologów może być czwartym huraganem 5 kategorii, który uderzy w USA. czytaj dalej

Huragan Dorian dotarł w niedzielę do Bahamów. Wiejący z prędkością 295 kilometrów na godzinę wiatr uderzył w niewielką wyspę Elbow Cay, należącą do wysp Abaco. Żywioł spowodował przerwy w dostawie prądu. Silny wiatr zrywał dachy z domów i przewracał samochody.

"Śmiercionośny i monstrualny" Dorian to huragan, który "wystawia nas na próbę, z jaką nie mieliśmy jeszcze nigdy do czynienia" - ocenił w niedzielę szef rządu Bahamów Hubert Minnis w wystąpieniu telewizyjnym.

W poniedziałek wczesnym popołudniem (czasu polskiego) Dorian znajdował się w odległości około 50 kilometrów na północny wschód od miasta Freeport na wyspie Wielka Bahama. Wiatr wieje w nim ze średnią prędkością 270 kilometrów na godzinę. Huragan przesuwa się bardzo powoli na wschód - z prędkością dwóch kilometrów na godzinę.

>>>CZYTAJ WIĘCEJ O HURAGANIE DORIAN

Prognozowana trasa przejścia huraganu Dorian (tvn24.pl za NHC)



Zginął 8-letni chłopiec

W wyniku uderzenia huraganu w wyspy Abaco zginął 8-letni chłopiec - podaje lokalna stacja telewizyjna Eyewitness News. Informację otrzymali od Ingird McIntosh, babci chłopca. Ciało 8-latka znalazła jego matka. Przyczyną śmierci było prawdopodobnie utonięcie.

- Mogę tylko powiedzieć, że moja córka zadzwoniła z Abaco i powiedziała, że ​​jej syn - mój wnuk - nie żyje. Nie wiem, co się naprawdę wydarzyło. Powiedziała, że ​​utonął - powiedziała McIntosh. Dodała, że zaginęła również jej wnuczka. Z lokalnymi służbami kontaktowała się stacja CNN. Nie uzyskali jeszcze potwierdzenia informacji o śmierci chłopca.

Zdjęcia, na których widać zniszczenia w rejonie Marsh Harbour na wyspach Abaco, udostępnił na Twitterze naoczny świadek - Vernal Cooper. Znalazł on schronienie w budynku rządowym.

- Wszystko dookoła zostało zniszczone - powiedział Cooper, który opublikował film w poniedziałek. - Zniszczone samochody i domy. To pozostało z Marsh Harbour. To musi się skończyć - dodał.

Abaco #theweatherchannel #HurricaneDorian2019 @weatherchannel you can use this video pic.twitter.com/PfJgRSrr84 — Vernal Cooper (@Vernal0) 1 września 2019