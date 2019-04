Bomba cyklonowa u wybrzeży USA. Miejscami spadł pierwszy śnieg od niemal 40 lat - 03-04-2019 Zjawisko nor'easter, które przynosiło mieszkańcom wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych porywisty wiatr i opady śniegu, przemieniło się w pogodową bombę cyklonową i kontynuuje swą wędrówkę. czytaj dalej

Straciliśmy wszystko

Powodzie, spowodowane przez obfite opady deszczu pojawiające się w ostatnim czasie w Ekwadorze, dotknęły kilka rejonów tego kraju. Ucierpiało stołeczne Quito, a zwłaszcza jego dzielnica Turubamba.Woda zalała tam domy mieszkalne i budynki licznych przedsiębiorstw.

- Woda sięgnęła 1,5 metra. Nawet mnie zakryła. Straciliśmy wszystko - powiedziała Beatriz Molina, mieszkanka Turubamby.

- Mój telewizor odpłynął. Meble też. Wszystko przepadło. W tej chwili moja córka i ja posiadamy tylko te ubrania, które mamy na sobie - przekazała Delia Andino. Dodała, że "wszystko pływało: meble, stoły, lodówka. Wszystko".

Kanalizacja zawiodła

Ekwadorskie władze wskazują, że konieczne jest ulepszenie systemu odprowadzania wody, by poradzić sobie z uciążliwymi opadami, które pojawiają się cyklicznie w Ekwadorze. Niesprawny kolektor kanalizacyjny, czyli rurociąg do zbierania ścieków w Turubambie, zawiódł, przez co woda wylała, powodując zniszczenia.

Mieszkańcy byli zaskoczeni tym, jak szybko pogarszała się sytuacja.

- Nie miałem czasu, by cokolwiek zrobić. Woda pojawiła się nagle, zalewając samochód i wszystko inne - wyznał Roberto Zambrano, mieszkaniec tego rejonu.

Powódź w innych miastach

Po ulewach, które zaczęły się około 23 marca w miastach Babahoyo i Vinces w środkowo-zachodniej prowincji Los Rios, ogłoszono stan wyjątkowy. Powódź dotknęła tam blisko 8000 mieszkańców. Kilkanaście domów zostało doszczętnie zniszczonych.