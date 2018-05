Jezioro wypełnione bulgoczącą lawą. Wulkan daje o sobie znać - 26-04-2018 Położony na Hawajach wulkan Kilauea kolejny raz dał o sobie znać. Na nagraniu udostępnionym przez Amerykańskie Służby Geologiczne widać bulgoczącą w jeziorze lawę. czytaj dalej

Toksyczny gaz może udusić

Według informacji Hawajskiego Obserwatorium Wulkanicznego (Hawaiian Volcano Observatory) szczelina powstała na autostradzie w Leilani Estate, na przedmieściach Puny, w sobotę czasu lokalnego. Lawa, która wypłynęła, zniszczyła pięć domów.

Pęknięcia powstawały od czwartku. Wszystkie osiem jest długich na kilkaset metrów. Wydobywający się z nich toksyczny dwutlenek siarki stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Konieczne było przeprowadzenie ewakuacji 1500 domów - podała agencja informacyjna Reutera.

- Ci, którzy zostali w Leilani, Lanipuna Gardens oraz wzdłuż drogi Pohoiki, muszą być gotowi na ewakuację. Jeśli zmieni się wiatr, mogą się udusić - napisała na Facebooku członkini rady hrabstwa Hawai’i Eileen O’Hara.

Nie otrzymano doniesień o rannych i ofiarach śmiertelnych. W okolicy Kilauea obowiązuje pomarańczowy alert - drugi w trzystopniowej skali.

Obszar objęty ostrzeżeniem (USGS)

"Bez tej wyspy jestem nikim"

Mieszkaniec wyspy Sam Knox powiedział, że lawa pojawiła się nagle. - Wulkan dymił, ryczał, grzmiał, kamienie wylatywały w powietrze - opowiadał.

Niechętna do opuszczenia domu była między innymi Cheryl Griffith. Stwierdziła, że "nie jest kimś, kto się spieszy". - Życie tutaj to ryzyko, które podejmujesz, by mieć całe to piękno - powiedziała.

- Teraz tylko próbujemy robić plany na przyszłość - mówiła Petra Wiesenbauer, zmuszona do ewakuacji właścicielka obiektu Hale Moana Hawaii Bed and Breakfast. - Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle kiedykolwiek będziemy mogli tu wrócić - rozpaczała.

- Moja dusza i serce są tutaj. Bez tej wyspy jestem nikim. To jest część mojego istnienia - przyznał ze smutkiem mieszkaniec wyspy, pan Montoya.

Najsilniejsze trzęsienie od ponad 40 lat

W piątek gubernator Hawajów David Ige ogłosił stan wyjątkowy. Zamknięto elektrownię w Punie oraz Park Narodowy Hawaii Volcanoes, na terenie którego znajduje się Kilauea.

Na południowo-wschodnim krańcu wyspy w piątek wystąpiło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,9 - najsilniejsze od roku 1975. Prognozowano kolejne wstrząsy, które mogą występować jeszcze przez kilka miesięcy.

Do tej pory nie powstały żadne znaczące wypływy lawy, jednak spodziewane są kolejne - podała Agencja Obrony Cywilnej Hrabstwa Hawai'i. Lawa, tuż po wydostaniu się na powierzchnię, może mieć temperaturę nawet 1150 stopni Celsjusza.

Wulkan Kilauea zalicza się do jednych z najaktywniejszych na świecie. Jego erupcje trwają nieprzerwanie od 35 lat.