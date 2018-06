Wulkan zabił ponad 60 osób. Ciała odnaleziono w popiołach

Kilauea wpływa na pogodę. Tworzy chmury, w których mogą powstać burze - 03-06-2018 Wulkan Kilauea pluje lawą i wyrzuca skały nad Hawajami już od kilku tygodni. Erupcja trwa na tyle długo, że może on wpływać na aurę i przyczyniać się między innymi do powstawania burz. czytaj dalej

W poniedziałek rano czasu lokalnego doszło do kolejnej - po niedzielnej - erupcji Wulkanu Ognia (Gwatemala). Na wieś El Rodeo spadł potok piroklastyczny, czyli gorąca mieszanina gazów, pyłów oraz okruchów skalnych.

Według informacji podanych w poniedziałek wieczorem czasu polskiego przez agencję zarządzania kryzysowego, na którą powołuje się agencja informacyjna Reutera, bilans ofiar wzrósł do 62 osób. W niedzielę informowano o 25 zmarłych, a w poniedziałek po południu czasu polskiego już o 38.

Kolejne ciała znaleziono w popiołach przykrywających miejscowość El Rodeo oraz okolice. 300 osób zostało rannych.

Z powodu wybuchu wstrzymano działania ratowników pracujących na południowych zboczach wulkanu. Popiół spadł na dachy i ulice Gwatemali - stolicy kraju oddalonej od stożka o 50 kilometrów.

- Krajobraz wulkanu jest kompletnie zmieniony, wszystko jest zupełnie zniszczone - powiedział rządowy wulkanolog Gustavo Chinga w lokalnym radiu.

"Sytuacja jest kiepska"

Do pierwszej erupcji doszło w niedzielę przed południem. Około godziny 16 czasu lokalnego lawa zaczęła spływać po stoku góry liczącej 3763 metry. Wulkan wypluł popiół na wysokość około dziesięciu kilometrów.

- To było coś nieprawdopodobnego. Z nieba spadały kamienie. Mieszkam tu cztery lata i nie widziałam jeszcze czegoś takiego. Wszystko zostało absolutnie pokryte pyłem i kamieniami - relacjonowała na antenie TVN24 Ewa Polak, Polka mieszkająca w Gwatemali. - Wszyscy ludzie okoliczni się zbierają, łączą. Wożą wodę, jedzenie, ubrania, koce, co tylko się da. Sytuacja jest kiepska. Jest to podobno od 1974 roku największy, najpotężniejszy wybuch tego wulkanu - opowiadała pani Ewa. W 1974 roku silna erupcja wywołała bardzo duże zniszczenia upraw.

Polka poinformowała, że najbardziej ucierpiała wioska El Rodeo.

Posłuchaj całej relacji Polki:

Wideo Relacja Polki z Gwatemali

"Nie wszyscy uciekli"

Wrząca lawa spływała w dół ulic El Rodeo, podczas gdy ekipy ratunkowe sprawdzały domy w poszukiwaniu uwięzionych mieszkańców.

Na jednym z filmów nagranych w miejscu zdarzenia widać wyraźnie wyczerpaną kobietę mówiącą, że ​​ledwo uciekła, gdy lawa przelewała się przez pola kukurydzy.

- Nie wszyscy uciekli, myślę, że zostali pogrzebani - powiedziała Consuelo Hernandez, której udało się przeżyć.

Gdy ratownicy zajmowali się ciężko rannymi, w miejscu katastrofy widać było zwęglone ciała ofiar. Łącznie ewakuowano ponad 3000 osób.

Ogłoszono stan klęski żywiołowej

Próbował uciec przed wybuchem wulkanu, zginął. Teraz odnaleziono jego majątek - 02-06-2018 Kilka dni temu znaleziono szkielet mężczyzny, który zginął w czasie ucieczki po wybuchu Wezuwiusza w 79 roku. Teraz w Pompejach dokonano kolejnego odkrycia. Pod szczątkami mężczyzny archeolodzy natrafili na jego majątek - woreczek z 20 monetami. czytaj dalej

W całym kraju ogłoszono pomarańczowy alarm pogodowy, natomiast w departamentach Escuintla, Chimaltenango i Sacatepequez, gdzie znajduje się Wulkan Ognia, obowiązuje czerwone ostrzeżenie.Prezydent Jimmy Morales zwołał pilne posiedzenie rządu, aby rozważyć ogłoszenie stanu klęski żywiołowej w trzech najbardziej narażonych rejonach.

Poinformował także, że prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto, prezydent Hondurasu, Juan Orlando Hernandez i Salwadoru Salvador Sanchez przekazali wyrazy solidarności i zaoferowali pomoc.

Szpitale w gotowości

Minister zdrowia Carlos Soto zapewnił, że wszystkie szpitale są w stanie gotowości, by nieść pomoc poszkodowanym. Rząd za pośrednictwem ministerstwa rozwoju skierował pomoc humanitarną do ludności dotkniętej erupcją wulkanu. Także wojsko zostało skierowane do udzielania pomocy poszkodowanym.

Władze Gwatemali wezwały burmistrzów, by zostały przeprowadzane badania wody pitnej, aby wykluczyć jej skażenie.

Lotnisko międzynarodowe Gwatemala-La Aurora pozostaje zamknięte.

Erupcja wulkanu Fuego sprzed trzech tygodni (Katarzyna Kołpa, TheyAway.pl)





Najgroźniejsze potoki piroklastyczne

Według gwatemalskiego Krajowego Instytutu Sejsmologii i Wulkanologii wulkan wytwarza potoki piroklastyczne, czyli gorejące chmury gazów wulkanicznych, popiołów i okruchów skalnych, które opadają wzdłuż zboczy wulkanu.

- Jego aktywność przejawia się wybuchami i wyrzutem w powietrze dużej ilości popiołów, ale także, co jest najniebezpieczniejsze, potokami piroklastycznymi - tłumaczył Andrzej Gałaś, wulkanolog i geolog z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Potoki piroklastyczne to chmury gazowo-pyłowe spływające w dół stoku z dużą prędkością. Ich temperatura może osiągac 600-800 stopni Celsjusza. - Jeśli na trasie takiej chmury są ludzie to mają małe szanse, żeby przeżyć - dodał.

Siedem ofiar i rekordowe opady. Bilans po przejściu Alberto nad Kubą - 03-06-2018 Siedem osób utonęło, dwie zaginęły - to bilans ofiar po przejściu subtropikalnej burzy Alberto przez Kubę. Żywioł zmusił dziesiątki tysięcy osób do ewakuacji. W wyniku obfitych opadów deszczu nastąpił wyciek ropy do zatoki Cienfuegos. czytaj dalej

Jeden z najbardziej aktywnych

Eksperci twierdzą, że popiół wulkaniczny może spaść w promieniu nawet 15 kilometrów. Będzie to skutkować zamienieniem rzek w potoki błotne. Istnieje zagrożenie, że ich poziom się podniesie, a zanieczyszczona woda wystąpi z koryta.

Wulkan Ognia, zlokalizowany w górskim departamencie Quezaltenango, zalicza się do najbardziej aktywnych w tej części Ameryki Łacińskiej - powiedział Gałaś. Pierwsze wspomnienia o jego aktywności pochodzą z czasów kolonizacji hiszpańskiej.

Wulkanolog przyznał, że największe odnotowane w historii straty dotyczyły głównie pól uprawnych oraz małych miejscowości położonych w pobliżu stożka. Nie wyklucza jednak, że wulkan mógłby zagrozić całej Gwatemali oraz krajom sąsiednim.

Z racji częstych erupcji - ostatnia miała miejsce w lutym bieżącego roku - jest "lubiany" przez geologów. Krótkie odstępy między wybuchami pozwalają na dokładniejsze badania oraz monitoring wulkanu.

Posłuchaj rozmowy z Andrzejem Gałasiem

Wideo Andrzej Gałaś o wybuchu Wulkanu Ognia (Volcano de Fuego)