WWF: w pożarach buszu 2019/2020 zginęły prawie trzy miliardy zwierząt

Przyniosła ulewny deszcz i silny wiatr. Skutki Hanny w USA i Meksyku - 27-07-2020 Huragan Hanna uderzył w amerykański stan Teksas. Chociaż osłabł i jest już depresją tropikalną, w weekend niósł ze sobą obfite opady deszczu. Tymczasem huragan Douglas minął Hawaje. czytaj dalej

Katastrofalne pożary buszu

Około 143 milionów ssaków, 2,46 miliardów gadów, 180 milionów ptaków i 51 milionów żab zostało dotkniętych skutkami największych pożarów buszu w kraju od dziesięcioleci - podaje WWF. Projekt dotyczący skutków tej katastrofy w Australii prowadzony jest przez doktor Lily Van Eeden, a nadzorowany przez profesora Chrisa Dickmana z Uniwersytetu w Sydney.

Jak podała organizacja, naukowcy nie są w stanie stwierdzić, ile zwierząt zginęło. Zdaniem profesora Chrisa Dickmana, perspektywy życia zwierząt, które uciekły przed płomieniami, były "prawdopodobnie niezbyt dobre", między innymi z powodu braku pożywienia i schronienia.



W styczniu prof. Dickman, we współpracy z naukowcami z WWF, przedstawił wczesne szacunki, według których w wyniku pożarów ucierpiało 1,25 miliarda zwierząt. Jednak obliczenia te dotyczyły tylko stanów Nowa Południowa Walia i Wiktoria. Doktor Van Eeden wyjaśniła, że zespół zbadał teraz cały obszar zniszczony przez pożary, czyli ponad 11 milionów hekatarów.



"To jedna z największych katastrof naturalnych we współczesnej historii" - stwierdził w oświadczeniu dyrektor generalny WWF-Australia Dermot O'Gorman.



Po latach suszy od września 2019 do marca 2020 roku Australia walczyła z jednym z najgorszych pożarów buszu w historii. W jego wyniku zginęły 34 osoby, a prawie trzy tysiące domów zostało zniszczonych.