Wybrzeże Meksyku w potrzasku. Huragan Willa przybrał na sile, w okolicy jest też Vincent

Huragan Willa, który ma siać zniszczenie na wybrzeżu meksyku, mocno przybrał na sile. Spodziewane są wichury i powodzie. To nie jedyny żywioł, który niesie załamanie pogody.

"Nieustannie się umacnia"

W nocy z niedzieli na poniedziałek huragan Willa mocno przybrał na sile. Obecnie żywioł ma czwartą kategorię w rosnącej pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Huragan nieuchronnie zbliża się w stronę nadmorskich stanów Meksyku.

Amerykańskie Narodowe Centrum do spraw Huraganów (NHC) podało, że w niedzielę wieczorem czasu lokalnego Willa skierowała się w stronę meksykańskiego wybrzeża Pacyfiku, gdzie znajdują się główne atrakcje turystyczne regionu. Huragan niesie ze sobą groźbę ogromnych zniszczeń powodowanych opadami deszczu i wiatrem, który w porywach rozpędza się do około 209 kilometrów na godzinę. Prawdopodobnie pojawią się też powodzie.

Raport NHC mówi o nieustannym umacnianiu się żywiołu. Szacuje się, że w nadmorskich stanach Jalisco, Nayarit i Sinaloa spadnie od 125 do 381 litrów na metr kwadratowy deszczu.

NHC prognozuje, że Willa uderzy w wybrzeże Meksyku we wtorek po południu lub wieczorem.

Prognozowana trasa huraganu Willa (NHC)

Vincent słabnie

Nieznaczne pocieszenie przynosi słabnięcie drugiego żywiołu - burzy tropikalnej Vincent. W niedzielę wieczorem zaczęła tracić na sile. Znajdowała się wtedy w odległości około 370 kilometrów od Acapulco.

NHC podało, że prawdopodobieństwo wejścia Vincenta na brzeg jest niewielkie. W raporcie przewiduje się, że burza "pozostanie tylko na morzu lub w pobliżu południowego wybrzeża Meksyku do wtorkowego poranka".

Vincent ma osłabnąć do poniedziałkowej nocy na tyle, by nazywać go depresją tropikalną. Nadal jednak ma być przyczyną znacznych opadów deszczu.