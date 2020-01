Wybuch wulkanu na Filipinach. Ewakuacja i wstrzymane loty

Pożary w Australii nie ustają. Strażak zginął w walce z ogniem - 12-01-2020 W wyniku trwających od trzech miesięcy pożarów w Australii zginęło już 28 osób. W najbliższych dniach pogoda ma być spokojniejsza, jednak według prognoz, to jeszcze nie koniec upałów. czytaj dalej

Ewakuacja zagrożonego obszaru

Władze lotniska na Filipinach zawiesiły w niedzielę loty na międzynarodowym lotnisku w Manili. - Operacje lotnicze na międzynarodowym lotnisku Ninoy Aquino zostały tymczasowo zawieszone z powodu pyłu wulkanicznego pochodzącego z erupcji wulkanu Taal - przekazał na Twitterze Zarząd Międzynarodowego Portu Lotniczego w Manili.

Poziom alarmowy został podniesiony również przez Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii dookoła wulkanu Taal do poziomu trzeciego w pięciostopniowej skali. Podano, że "w ciągu tygodni może dojść do niebezpiecznej erupcji". Poziom piąty jest ogłaszany już w trakcie trwania erupcji wulkanu.

W raporcie Instytut podał, że zdecydowanie zaleca ewakuację ludzi z okolic wulkanu Taal, który położony jest na wyspie pośrodku jeziora Taal oraz z dwóch zagrożonych pobliskich miejscowości w prowincji Batangas. Ostrzegł też przed "możliwym wulkanicznym tsunami".

Krajowa Rada ds. Zmniejszenia Ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi poinformowała dziennikarzy, że rozpoczęła się ewakuacja zagrożonego obszaru. Szef Instytutu Renato Solidum poradził mieszkającym wokół jeziora Taal, aby podjęli również środki ostrożności i zwracali uwagę na ewentualne zaburzenia wody w jeziorze związane z działalnością wulkaniczną.

Dodał też, że cała wyspa powinna być całkowicie niedostępna dla wszystkich mieszkańców.

Erupcja wulkanu Taal na Filipinach (PAP/EPA/FRANCIS R. MALASIG)







Silne opady popiołu dotarły również do prowincji Cavite, co skłoniło rząd prowincji do zawieszenia zajęć w poniedziałek i wezwania mieszkańców do pozostania w domu.

Eksplozja i pióropusz popiołu były widoczne z pobliskiego miasta Tagaytay, popularnego miejsca oglądania wulkanu Taal, gdzie w weekendy gromadzi się wielu turystów.

Taal to najmniejszy wciąż aktywny wulkan świata mierzący zaledwie 311 metrów.

Ostatni raz Taal wybuchł w 1977 roku, jednak największa erupcja nastąpiła w 1911 roku. W wyniku erupcji życie straciło wtedy 1335 osób, a kolejnych 200 zostało rannych. Przed wybuchem w kraterze znajdowało się kilka kolorowych jezior – zielone, żółte, czerwone, jednak krajobraz po wybuchu znacznie się zmienił i obecnie jedyne jezioro w kraterze ma kolor turkusowy.









Nie tylko Taal

Równie niebezpiecznie było na małej wyspie Kuchinoerabu w południowo-zachodniej części Japanii wybuchł w sobotę po południu czasu lokalnego wulkan Shintake. Lokalnej agencja informacyjna powiedziała, nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych.

Według świadków erupcja była tak silna, że wyrzuciła skały w promieniu 300 metrów od krateru. Japońska Agencja Meteorologiczna stwierdziła, że nie doszło do wybuchu mieszaniny gorących gazów wulkanicznych i materiału piroklastycznego.

Na wyspie o powierzchni 36 metrów kwadratowych mieszka jedynie 100 osób, lecz nie było potrzeby wydawania polecenia ich ewakuacji.

Agencja Meteorologiczna utrzymała poziom alarmowy na poziomie trzecim w pięciostopniowej skali. Zaapelowano do wspinaczy, aby powstrzymali się od wypraw w góry. Była to pierwsza erupcja na wyspie od lutego 2019 roku.