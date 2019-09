Wyjątkowo liczna niedźwiedzia rodzina na spacerze

Niedźwiedź na Hali Kondratowej. Jak postępować w przypadku spotkania - 24-08-2019 Reporter TVN24 Konrad Borusiewicz zaobserwował na Hali Kondratowej niedźwiedzia. - Naprawdę było widać, że to nie jakiś zabiedzony okaz - relacjonował Borusiewicz. czytaj dalej

Jak mówią ekolodzy, niedźwiedzie brunatne z czworgiem czy pięciorgiem dzieci to bardzo rzadki widok.

- W przeszłości niedźwiedź miał jedno lub dwoje młodych, dziś rodzą się co najmniej trzy młode. Nawet przeżywają do starszego wieku. Gatunek się rozwija - powiedział Jozef Hybler, jeden z zoologów pracujących w słowackim Tatrzańskim Parku Narodowym.

Potwierdzeniem jego słów jest nagranie fotografa i miłośnika dzikiej przyrody Michala Ulii. Mężczyzna nagrał niedźwiedzią rodzinę liczącą sześcioro osobników - matkę i piątkę dzieci - na osiedlu Tatrzańska Leśna leżącym u podnóża południowo-wschodnich Tatr Wysokich.

- Myślałem, że z lasu wyszedł kot, myślałem, że jest sam. Potem zacząłem liczyć: jeden, dwa, nagle trzy, potem cztery, a na koniec pięć niedźwiadków! To był ostatni. Prowadzimy obserwacje i zauważyliśmy, że nawet najmniejszy przeżył bez problemu - powiedział fotograf.

Wpływ diety na populację

Słowaccy leśnicy twierdzą, że gatunek ma się doskonale na terenie Tatr, ponieważ wystarcza mu pożywienia.

- Mamy mnóstwo malin i jagód, które są bazą pokarmową niedźwiedzia, dzięki czemu zwierzęta są dobrze przygotowane na zimę - stwierdził Hybler.

W górach czują się jak w domu, ale często ucztują w niższych partiach Słowacji. Na przykład rajem są dla nich pola kukurydzy. To dla nich idealne miejsce do uzupełnienia zapasów tłuszczu.

Wysoka śmiertelność młodych

Naukowcy twierdzą, że na Słowacji każdego roku rodzą się setki niedźwiedzi brunatnych, jednak gatunek cechuje się wysoką śmiertelnością, ponieważ wiele młodych umiera w pierwszym roku życia. Zdarza się, że są atakowane i zabijane przez starszych samców. Wysoka śmiertelność jest zauważalna również, gdy młode osiągają drugi i trzeci rok życia. Wtedy stają się niezależne od matki i rozpoczynają samodzielne wędrówki.

Wszystkożerne

Liczebność słowackiej populacji niedźwiedzia brunatnego jest dość trudna do oszacowania. Istnieje jeden spis oparty na badaniach genetycznych, według którego w Tatrach żyje 1250 osobników.

Niedźwiedzie brunatne zamieszkują Azję, Europę Północną i Amerykę Północną. Mierzą od 1,8 do 3 metrów i mogą ważyć do 780 kilogramów, chociaż najczęściej jest to jednak około 300. Niedźwiedzie są wszystkożerne. Na co dzień są samotnikami, w parach żyją wyłącznie w okresie godowym.

W Polsce występują tylko w Karpatach i na Podkarpaciu. Są ściśle chronionym gatunkiem na terenie naszego kraju. W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych figurują jako gatunek najmniejszej troski.